ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के आते ही 'उड़ता तीर' का हुआ बंटाधार, 14वें दिन लाखों कमाना भी हुआ मुश्किल

'रामायण' के आते ही 'उड़ता तीर' का हुआ बंटाधार, 14वें दिन लाखों कमाना भी हुआ मुश्किल

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की कमाई में 14वें दिन भारी गिरावट देखने को मिली है. फिल्म के लिए अब लाखों में कमाई करना भी मुश्किल हो गया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' कल, 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. इसका असर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की कमाई पर भी देखने को मिल रहा है.

'उड़ता तीर' को रिलीज हुए 14 दिन हो पूरे हो चुके हैं और इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. आइए जानते हैं फिल्म का 14वें दिन का कलेक्शन.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'किसी को पता है भगवान सच में क्या पहनते थे?' 'रामायण' में सीता के गहनों पर उठे सवाल, तो डिजाइनर ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'रामायण' के गहनों को बताया गया 'फेक', तो भड़के डिजाइनर: 'किसी को पता है भगवान तब क्या पहनते थे?'
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 11 बजे तक 71 करोड़ के हुई पार
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 11 बजे तक 71 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज, नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' समेत सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये 6 फिल्में
नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' से लेकर सूर्या की 'सीन' तक, फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं ये 6 धांसू फिल्में
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड

14वें दिन लाखों में सिमटी कमाई 
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की कमाई में 14वें दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने गुरुवार को भारत में सिर्फ 21 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो 13वें दिन की कमाई से 82.5 फीसदी कम है.

हालांकि, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 67.30 करोड़ रुपये पहुंच गया है. भारत में फिल्म ने अब तक 46.46 करोड़ रुपये नेट और 55.30 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं, जबकि ओवरसीज कलेक्शन 12 करोड़ रुपये है. बुधवार, यानी 4 नवंबर को फिल्म ने भारत में 1.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

'उड़ता तीर' ने पहले हफ्ते की इतनी कमाई
'उड़ता तीर' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में अच्छी शुरुआत की थी. फिल्म ने रिलीज के पहले 7 दिनों में भारत में 30.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वहीं, इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 36.86 करोड़ रुपये रहा. 

हालांकि, दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली. दूसरे हफ्ते में इस स्पाई कॉमेडी ने भारत में 15.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 18.20 करोड़ रुपये रहा.

23 अक्टूबर को रिलीज हुई 'उड़ता तीर' एक स्पाई-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल में है.  आयुष्मान खुराना फिल्म में विक्रांत उर्फ बिलाल अहमद  के किरदार में नजर आ रहे हैं., जो एक पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है. इसके बाद वो खुद को भारतीय देशभक्त और आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाला एजेंट समझने लगता है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Udta Teer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'किसी को पता है भगवान सच में क्या पहनते थे?' 'रामायण' में सीता के गहनों पर उठे सवाल, तो डिजाइनर ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'रामायण' के गहनों को बताया गया 'फेक', तो भड़के डिजाइनर: 'किसी को पता है भगवान तब क्या पहनते थे?'
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 11 बजे तक 71 करोड़ के हुई पार
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 11 बजे तक 71 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज, नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' समेत सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये 6 फिल्में
नयनतारा की 'मूकूथी अम्मन 2' से लेकर सूर्या की 'सीन' तक, फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं ये 6 धांसू फिल्में
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
इंडिया
'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर
'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
विश्व
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget