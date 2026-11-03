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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दुनियाभर में 63 करोड़ के पार पहुंची कमाई

आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दुनियाभर में 63 करोड़ के पार पहुंची कमाई

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने ठीक-ठाक कलेक्शन किया है. चलिए जानते हैं कि फिल्म ने 11वें दिन कितने करोड़ कमाए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 01:09 PM (IST)
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आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और दूसरे हफ्ते में भी इसकी कमाई जारी है. वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने ठीक-ठाक कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने 11वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए.

दूसरे सोमवार को हुई इतनी कमाई

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'उड़ता तीर' ने दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन 1.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.
  • वहीं, फिल्म की ग्रॉस कमाई 1.57 करोड़ रुपये रही.
  • आमतौर पर वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 'उड़ता तीर' ने इस दिन भी ठीक प्रदर्शन किया.
  • फिल्म देशभर में 4,951 शोज में दिखाई गई.

'उड़ता तीर' ने दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपये

  • 'उड़ता तीर' ने भारत में अब तक 43.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 51.82 करोड़ रुपये हो गई है.
  • विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 11वें दिन फिल्म ने विदेशों में करीब 25 लाख रुपये कमाए.
  • इसके साथ ही विदेशी बाजार में इसकी कुल कमाई 11.50 करोड़ रुपये पहुंच गई है.
  • भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 63.32 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले हफ्ते में की इतनी कमाई

'उड़ता तीर' ने रिलीज के पहले हफ्ते में भारत में 30.90 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, दूसरे वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फिल्म ने 11.20 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये कमाए. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है.

क्या है 'उड़ता तीर' की कहानी?

23 अक्टूबर को रिलीज हुई 'उड़ता तीर' एक स्पाई-कॉमेडी फिल्म है. इसमें आयुष्मान खुराना ने विक्रांत उर्फ बिलाल अहमद का किरदार निभाया है. वो एक पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है. इसके बाद वो खुद को भारतीय देशभक्त और आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाला एजेंट समझने लगता है.

फिल्म में सारा अली खान यामिनी के किरदार में नजर आ रही हैं. वहीं, राहुल बोस और राम कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में जासूसी के साथ कॉमेडी और एक्शन भी देखने को मिलता है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Nov 2026 01:09 PM (IST)
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