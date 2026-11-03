आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और दूसरे हफ्ते में भी इसकी कमाई जारी है. वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने ठीक-ठाक कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने 11वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए.

दूसरे सोमवार को हुई इतनी कमाई

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'उड़ता तीर' ने दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन 1.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

वहीं, फिल्म की ग्रॉस कमाई 1.57 करोड़ रुपये रही.

आमतौर पर वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 'उड़ता तीर' ने इस दिन भी ठीक प्रदर्शन किया.

फिल्म देशभर में 4,951 शोज में दिखाई गई.

'उड़ता तीर' ने दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपये

'उड़ता तीर' ने भारत में अब तक 43.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 51.82 करोड़ रुपये हो गई है.

विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 11वें दिन फिल्म ने विदेशों में करीब 25 लाख रुपये कमाए.

इसके साथ ही विदेशी बाजार में इसकी कुल कमाई 11.50 करोड़ रुपये पहुंच गई है.

भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 63.32 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले हफ्ते में की इतनी कमाई

'उड़ता तीर' ने रिलीज के पहले हफ्ते में भारत में 30.90 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, दूसरे वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को फिल्म ने 11.20 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये कमाए. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है.

क्या है 'उड़ता तीर' की कहानी?

23 अक्टूबर को रिलीज हुई 'उड़ता तीर' एक स्पाई-कॉमेडी फिल्म है. इसमें आयुष्मान खुराना ने विक्रांत उर्फ बिलाल अहमद का किरदार निभाया है. वो एक पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है. इसके बाद वो खुद को भारतीय देशभक्त और आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाला एजेंट समझने लगता है.

फिल्म में सारा अली खान यामिनी के किरदार में नजर आ रही हैं. वहीं, राहुल बोस और राम कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में जासूसी के साथ कॉमेडी और एक्शन भी देखने को मिलता है.