Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहरियाणा में प्रोड्यूसर अमित जानी पर खतरा, कार से किया पीछा, हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश

हरियाणा में प्रोड्यूसर अमित जानी पर खतरा, कार से किया पीछा, हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश

फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने हरियाणा के सोनीपत में कुछ लोगों पर पीछा करने और हथियार दिखाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश का आरोप लगाया है. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 19 Oct 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने हरियाणा के सोनीपत में अपनी गाड़ी का पीछा किए जाने और हमले की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि वैष्णो देवी से दर्शन कर लौटते समय देवडू गांव के पास एक व्हाइट कार सवार कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और अपनी जान बचाने के लिए कुंडली थाने पहुंचे. बता दें कि अमित जानी को पहले से ही Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है.

व्हाइट कार सवार लोगों पर पीछा करने का आरोप

अमित जानी वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रात करीब 9 बजे नेशनल हाईवे 352-ए पर देवडू गांव के सामने एक व्हाइट कार में सवार लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया. आरोप है कि इन लोगों ने हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की.

घटना के बाद अमित जानी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद वो सुरक्षा के लिए कुंडली थाने पहुंचे. उन्होंने इस मामले में कुंडली और मुरथल थाना पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है. फिलहाल मुरथल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

अमित जानी की सुरक्षा को लेकर ये मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्हें पहले भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से जुड़े गिरोहों की ओर से धमकियां मिलने की बात सामने आई है. भारत सरकार की ओर से उन्हें पहले से ही Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

इसके बावजूद अमित जानी ने अब सोनीपत में पीछा किए जाने और हथियार दिखाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश का आरोप लगाया है. घटना के समय फिल्म निर्देशक भारत सिंह श्रीनेत समेत कई लोग गाड़ी में मौजूद थे.

बता दें कि अमित जानी को विजय राज स्टारर फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के लिए जाना जाता है. इसके अलावा उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'काला हिरण' और 'कल्कि संभल' शामिल हैं, जिन पर वो काम कर रहे हैं.

Input By : नितिन अंतिल
और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Amit Jani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, ऐन वक्त पर पिस्टल हुई जाम, बाल-बाल बची एक्टर की जान
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: फॉरेंसिक जांच में खुलासा, पिस्टल जाम होने से बाल-बाल बचे एक्टर
बॉलीवुड
हमले से पहले फुटबॉल मैच खेल रहे थे टाइगर श्रॉफ, करणवीर मेहरा बोले- मैंने वहां खून देखा
हमले से पहले फुटबॉल मैच खेल रहे थे टाइगर श्रॉफ, करणवीर मेहरा बोले- मैंने वहां खून देखा
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के बीच 'बिग बॉस' से जुड़ी बड़ी खबर, सलमान खान अगले हफ्ते होस्ट नहीं करेंगे शो
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के बीच 'बिग बॉस' से जुड़ी बड़ी खबर, सलमान खान अगले हफ्ते होस्ट नहीं करेंगे शो
बॉलीवुड
Exclusive: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी FIR की कॉपी, जानिए हमले के वक्त क्या हुआ था
Exclusive टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी FIR की कॉपी, जानिए हमले के वक्त क्या हुआ था
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
महाराष्ट्र
पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत
पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत
इंडिया
CJP के समर्थन में उतरे जगन मोहन रेड्डी, NDA को लगा बड़ा झटका
CJP के समर्थन में उतरे जगन मोहन रेड्डी, NDA को लगा बड़ा झटका
बॉलीवुड
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
क्रिकेट
'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
'शमी ना होता तो', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
दिल्ली NCR
Delhi Air Pollution: दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
इंडिया
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
ट्रेंडिंग
सालों बाद सामने आई बेस्ट फ्रेंड, बिलखकर रोई लड़की, वीडियो वायरल
सालों बाद सामने आई बेस्ट फ्रेंड, बिलखकर रोई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget