हरियाणा में प्रोड्यूसर अमित जानी पर खतरा, कार से किया पीछा, हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश

फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने हरियाणा के सोनीपत में अपनी गाड़ी का पीछा किए जाने और हमले की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि वैष्णो देवी से दर्शन कर लौटते समय देवडू गांव के पास एक व्हाइट कार सवार कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और अपनी जान बचाने के लिए कुंडली थाने पहुंचे. बता दें कि अमित जानी को पहले से ही Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है.

व्हाइट कार सवार लोगों पर पीछा करने का आरोप

अमित जानी वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रात करीब 9 बजे नेशनल हाईवे 352-ए पर देवडू गांव के सामने एक व्हाइट कार में सवार लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया. आरोप है कि इन लोगों ने हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की.

घटना के बाद अमित जानी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद वो सुरक्षा के लिए कुंडली थाने पहुंचे. उन्होंने इस मामले में कुंडली और मुरथल थाना पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है. फिलहाल मुरथल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

अमित जानी की सुरक्षा को लेकर ये मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्हें पहले भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से जुड़े गिरोहों की ओर से धमकियां मिलने की बात सामने आई है. भारत सरकार की ओर से उन्हें पहले से ही Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

इसके बावजूद अमित जानी ने अब सोनीपत में पीछा किए जाने और हथियार दिखाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश का आरोप लगाया है. घटना के समय फिल्म निर्देशक भारत सिंह श्रीनेत समेत कई लोग गाड़ी में मौजूद थे.

बता दें कि अमित जानी को विजय राज स्टारर फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के लिए जाना जाता है. इसके अलावा उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'काला हिरण' और 'कल्कि संभल' शामिल हैं, जिन पर वो काम कर रहे हैं.