ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर देखते ही दो बच्चों ने किया ऐसा रिएक्ट, इंटरनेट पर छा गया वीडियो

अक्सर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर सितारों को देखते ही फैंस उन्हें घेर लेते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित हो उठते हैं. हाल ही में ऋतिक रोशन को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां मौजूद दो बच्चों ने उन्हें देखते ही ऐसा रिएक्ट किया कि वहां खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे. बच्चों की मासूम खुशी और एक्साइटमेंट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर देखते ही दो बच्चों ने किया ऐसा रिएक्ट

हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी कंफर्टेबल और कैजुअल अंदाज में नजर आए, लेकिन इस बार उनका लुक नहीं, बल्कि वहां मौजूद दो बच्चों का रिएक्शन ज्यादा ध्यान खींच गया.

इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे ऋतिक रोशन के पीछे-पीछे चलते नजर आ रहे हैं. ऋतिक को देखकर उनके चेहरों पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही है. वो अपने पसंदीदा स्टार को करीब से देखने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जिसने इस पल को और भी खास बना दिया. यही पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऋतिक रोशन को ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स करके उनपर प्यार लुटा रहे हैं.