ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर देखते ही दो बच्चों ने किया ऐसा रिएक्ट, इंटरनेट पर छा गया वीडियो

ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर देखते ही दो बच्चों ने किया ऐसा रिएक्ट, इंटरनेट पर छा गया वीडियो

Hrithik Roshan Video: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एयरपोर्ट पर मौजूद दो बच्चे उन्हें देखकर रिएक्ट कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 04:46 PM (IST)
अक्सर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर सितारों को देखते ही फैंस उन्हें घेर लेते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित हो उठते हैं. हाल ही में ऋतिक रोशन को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां मौजूद दो बच्चों ने उन्हें देखते ही ऐसा रिएक्ट किया कि वहां खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे. बच्चों की मासूम खुशी और एक्साइटमेंट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर देखते ही दो बच्चों ने किया ऐसा रिएक्ट
हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी कंफर्टेबल और कैजुअल अंदाज में नजर आए, लेकिन इस बार उनका लुक नहीं, बल्कि वहां मौजूद दो बच्चों का रिएक्शन ज्यादा ध्यान खींच गया.

इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे ऋतिक रोशन के पीछे-पीछे चलते नजर आ रहे हैं. ऋतिक को देखकर उनके चेहरों पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही है. वो अपने पसंदीदा स्टार को करीब से देखने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जिसने इस पल को और भी खास बना दिया. यही पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ऋतिक रोशन को ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स करके उनपर प्यार लुटा रहे हैं. 

ऋतिक रोशन वर्कफ्रंट 
वर्कफ्रंट की बात करें तो, ऋतिक अपनी 'कृष' फ्रैंचाइजी की फिल्म 'कृष 4' से निर्देशन की शुरुआत करने वाले हैं. वह इस फिल्म में फिर से कृष के किरदार में अभिनय भी करेंगे. फिल्म का प्रोडक्शन यश राज फिल्म्स और राकेश रोशन मिलकर कर रहे हैं. शूटिंग इस साल या फिर अगले साल से शुरू होगी.
 
वहीं, ऋतिक अब ओटीटी पर प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू कर रहे हैं. वे 'स्टॉर्म' नाम की थ्रिलर सीरीज बना रहे हैं, जो प्राइम वीडियो पर आएगी. इसका निर्देशन अजीतपाल सिंह कर रहे हैं, जिन्होंने 'तब्बर' जैसी सीरीज बनाई है. यह मुंबई में फिल्माई जा रही है और प्रोडक्शन शुरू हो चुका है.
Published at : 16 Feb 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Krrish HRITHIK ROSHAN
Embed widget