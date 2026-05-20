ट्विशा शर्मा के निधन से शोक में डूबी इंडस्ट्री, दोस्तों और को-स्टार्स ने जताया दुख

ट्विशा शर्मा के निधन के बाद इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. हालांकि उनकी मौत का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है और पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही हैं. इसी बीच उनके कई दोस्त और को स्टार्स ने उनके बारे में खुलकर बताया और दुख जताया.

एक्टिंग छोड़ना चाहती थीं ट्विशा

'मुग्गुरू मोनागल्लू' फिल्म के को-स्टार दीक्षित शेट्टी ने कहा, 'ये खबर चौंकाने वाली है. मैं उन्हें हमेशा एक मेहनती और अपने काम को लेकर जुनूनी लड़की के रूप में जानता था. वो जिंदगी से भरपूर थीं और यू जानकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपनी जान ले ली. हमने साथ में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था. उसके बाद वो अपने घर लौट गई थीं.'

आगे कहा कि 'उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहती हैं, क्योंकि एक्टिंग उनके लिए वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने उम्मीद की थी. उनके भाई आर्मी में हैं और उन्हें एहसास हो गया था कि ये दुनिया शायद उनके लिए नहीं बनी है. इसलिए वो वापस अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहती थीं.'

माता पिता से मिल चुके थे डायरेक्टर

वहीं डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी ने कहा, 'मैं हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग वाले दिन उनके माता-पिता से मिला था और वो सभी अच्छे लोग थे. उनके निधन की खबर बेहद दुखद और चौंकाने वाली है.'

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श्वेता वर्मा ने किया याद

को-स्टार श्वेता वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ये सुनकर अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं रहीं, खासकर शादी के सिर्फ 6 महीने बाद. मुझे उनके साथ 'मुग्गुरु मोनागल्लू' में काम करने का मौका मिला था. हालांकि हमारी बातचीत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन हमने साथ में काफी मजेदार बातें और हंसी-मजाक शेयर किया था.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती थी और वो कभी ऐसी इंसान नहीं लगीं जो इतना बड़ा कदम उठा सकती हों. मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मामले की सही तरीके से जांच हो, सच सामने आए और इंसाफ मिले.'

जतिन ने भी जताया शोक

'जरा संभल के' के डायरेक्टर और राइटर जतिन चंडोलिया ने कहा, 'ट्विशा उन सबसे विनम्र और सच्चे लोगों में से एक थीं, जिन्हें मैं अपना दोस्त कहने का सौभाग्य रखता हूं. जब मैं अपनी पहली शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था, तब उन्होंने बिना किसी झिझक के काम करने के लिए हां कह दिया था और एक रुपया तक लेने से मना कर दिया था. उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जेसी, तू बस फिल्म बना, पैसों की चिंता मत कर.'

जतिन ने कहा, 'काम के अलावा भी वो ऐसी दोस्त थीं, जो खुद पाव भाजी बनाकर सेट पर लेकर आती थीं, ताकि सभी लोग घर जैसा महसूस करें. ट्विशा सच मायनों में एक अनमोल इंसान थीं, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता. वो निस्वार्थ, प्यारी और हमेशा खुशियां बांटने वाली थीं.'

2025 में हुई थी शादी

बता दें कि ट्विशा नोएडा की रहने वाली थीं और उन्होंने भोपाल में समर्थ सिंह से शादी की थीं. दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप से हुई थी और 2025 के ही दोनों शादी के बंधन में बंधे थे. समर्थ की मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज है. बताया जा रहा है कि ट्विशा की मौत के पीछे का कारण दहेज प्रताड़ना और मेंटल हैरेसमेंट हैं.

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