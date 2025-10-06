एक्ट्रेस टर्न राइटर ट्विंकल खन्ना को मिसेज फनीबोन्स के नाम से जाना जाता है. ट्विंकल ने बॉबी देओल के साथ 'बरसात' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी इस डेब्यू फलि मको खूब प्यार मिला था. हालांकि, 'मेला' के फ्लॉप होने के तुरंत बाद ट्विंकल ने एक्टिंग छोड़ दी थी और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार से शादी कर ली थी. दरअसल, अक्षय ने खुलासा किया है कि ट्विंकल ने उनसे कहा था कि अगर 'मेला' फ्लॉप होती है तो वह उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगी और उनसे शादी कर लेंगी.

हालांकि लोगों को वास्तव में उम्मीद थी कि फिल्म एक बड़ी हिट होगी, क्योंकि इसमें आमिर खान थे. इससे पहले एक बातचीत में, ट्विंकल ने खुलासा किया था कि वह कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थीं. उन्होंने ये भी बताया था कि आखिर वे एक्ट्रेस क्यों बनी थीं.

क्यों एक्ट्रेस बनी थीं ट्विंकल खन्ना?

दरअसल ट्वीक इंडिया के लिए करीना कपूर खान के साथ बातचीत में, ट्विंकल ने खुलासा किया कि फिल्मों में उनका सफर जुनून से नहीं बल्कि प्रैक्टिकैलिटी से इंस्पायर था. ट्विंकल ने कहा था, "मुझे पता है आपके लिए यह एक ऑप्शन था, लेकिन मेरे लिए, मैं वास्तव में अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी. यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी मां अकेली थीं और वह सबका खर्च उठा रही थीं."

राजेश खन्ना से शादी 10 साल बाद ही अलग रहने लगीं थी डिंपल

बता दें कि डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी 1973 में हुई थी. लेकिन अपनी दो बेटियों के जन्म के बाद, डिंपल कथित तौर पर 1982 से अलग रहने लगीं. कई सालों तक एक-दूसरे से अलग रहने के बावजूद, दोनों ने कभी ऑफिशियली तलाक नहीं लिया था. कहा जाता था कि अपनी बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना की वजह से ही उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था. राजेश खन्ना ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि डिंपल उनके साथ नहीं रह रही हैं, लेकिन वह उन्हें तलाक भी नहीं दे रही हैं.