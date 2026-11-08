करिश्मा तन्ना से करण वाही तक, टीवी के इन सितारों ने दी दिवाली की बधाई

दिवाली का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी बीच टीवी की दुनिया के सितारों ने भी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए अपने फैंस और एक-दूसरे को दिवाली की बधाई दी है. टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेसेस हिना खान और मृणाल ठाकुर से लेकर करिश्मा तन्ना, करण वाही, सृति झा और अर्जुन बिजलानी तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को दिवाली विश की है.

अर्जुल बिजलानी ने फैंस को पत्नी नेहा संग विश की दिवाली

टीवी एक्टर और होस्ट अर्जुन बिजलानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी. फोटोज में नेहा ब्लैक एथनिक ड्रेस में नजर आ रही हैं तो अर्जुन ने पिंक कलर का कुर्ता पहना है, जो फेस्टिव वाइब दे रहा है. दोनों साथ में बेहद खुश दिख रहे हैं. अर्जुन ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'दिए की रोशनी, अपनों का प्यार और ढेर सारी खुशियां. आप सब को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली'.

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हिना खान ने एकता कपूर के साथ शेयर की तस्वीर

एक्ट्रेस हिना खान ने दिवाली के मौके पर एकता कपूर के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की. तस्वीर में दोनों एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. हिना ने इस तस्वीर के साथ एकता कपूर को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और उनका साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए धीरज धूपर और दूसरे स्टार्स को भी दिवाली विश की.

करण वाही का दिखा स्टाइलिश अंदाज

टीवी एक्टर करण वाही ने भी दिवाली के मौके पर अपनी एक तस्वीर शेयर की. इसमें वह ब्लैक कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं. उनके इस आउटफिट पर ग्रेइश ब्लू कलर की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी दिखाई दे रही है. इसके साथ उन्होंने फैंस को शुभ दीपावली विश किया है.

सृति झा ने शेयर की दिवाली गिफ्ट की झलक

कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस सृति झा ने दिवाली के मौके पर मिले खास गिफ्ट की तस्वीर शेयर की. उन्होंने खूबसूरत डेकोरेटिव गिफ्ट बॉक्स की झलक दिखाते हुए सभी को हैप्पी दिवाली कहा.

वर्षा उसगांवकर ने भी दी दिवाली की बधाई

टीवी सीरियल ‘झांसी की रानी’ में लीड रोल करने वाली एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर ने भी एक खूबसूरत हरे रंग की साड़ी पहनकर अपना दिवाली लुक साझा किया है. गोल्ड की ज्वैलरी से उनका लुक काफी रॉयल लग रहा है. इसी के साथ उन्होंने फैंस को शुभ दीपावली विश किया है.

एकता कपूर के साथ नजर आईं सुरभि

एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने भी एकता कपूर के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दीं. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि एकता कपूर के साथ मौजूदगी में हंसी, म्यूजिक और ड्रिंक्स का माहौल रहा. उन्होंने इस मुलाकात को दिवाली की शानदार शुरुआत बताया.

करिश्मा तन्ना ने शेयर किया स्पेशल पोस्ट

करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पोस्ट करके अपने चाहने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने पोस्ट के जरिए सभी की अच्छी सेहत, खुशियों और स्मृद्धि की कामना की है.