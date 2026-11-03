तुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन

बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर को धमकी भरा फोन आया है. फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर बताया और उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, तुषार कपूर ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी. इसके बाद मामले की जांच एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.

क्राइम ब्रांच की टीम ने धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग की जांच की. इसके बाद कॉल में सुनाई दी आवाज का मिलान हैरी बॉक्सर की आवाज से किया गया. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आवाजें अलग थीं. ऐसे में पुलिस को शक है कि ये फर्जी कॉल था. किसी ने लॉरेंस गैंग का नाम लेकर तुषार कपूर को डराने की कोशिश की है.