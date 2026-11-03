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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन

तुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन

तुषार कपूर को धमकी भरा फोन आया है. फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर बताया और उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 09:50 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर को धमकी भरा फोन आया है. फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर बताया और उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, तुषार कपूर ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी. इसके बाद मामले की जांच एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.

क्राइम ब्रांच की टीम ने धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग की जांच की. इसके बाद कॉल में सुनाई दी आवाज का मिलान हैरी बॉक्सर की आवाज से किया गया. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आवाजें अलग थीं. ऐसे में पुलिस को शक है कि ये फर्जी कॉल था. किसी ने लॉरेंस गैंग का नाम लेकर तुषार कपूर को डराने की कोशिश की है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Nov 2026 09:44 AM (IST)
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