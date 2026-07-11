INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTun Tun Birth Anniversary: बेहद दर्दनाक रही सबको हंसाने वाली टुन-टुन की जिंदगी, रिश्तेदारों के घर नौकरानी बनकर रहती थीं एक्ट्रेस

Tun Tun Birth Anniversary: बेहद दर्दनाक रही सबको हंसाने वाली टुन-टुन की जिंदगी, रिश्तेदारों के घर नौकरानी बनकर रहती थीं एक्ट्रेस

Tun Tun Birth Anniversary: बॉलीवुड की पहली 'कॉमेडी क्वीन' कही जाने वाली टुन टुन की आज 103वीं बर्थ एनिवर्सरी है. सबको हंसाने वाली टुन टुन ने बचपन में ही अपना पूरा परिवार खो दिया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

Tun Tun Birth Anniversary: हिंदी सिनेमा में आपने कई ऐसे मेल कलाकार या एक्टर देखें होंगे जिन्होंने अपनी कॉमडी के दम पर लोगों के दिलों में राज किया. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन कौन रही हैं? आज हम आपको बॉलीवुड की पहली कॉमेडी क्वीन के बारे में बता रहे हैं. हालांकि सबको हंसाने-गुदगुदाने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी.

बॉलीवुड की पहली 'कॉमेडी क्वीन' टुन टुन

यहां बात हो रही है गुजरे दौर की एक्ट्रेस टुन टुन की. जिनका असली नाम उमा देवी खत्री था. उनका जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश में हुआ था. कम उम्र में ही उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया था. ऐसे में वो अपने रिश्तेदारों के घर पर रहीं. हालांकि रिश्तेदार की तरह नहीं, बल्कि नौकरानी की तरह.

ये भी पढ़ें: नॉन वेज खाने के लिए किराए पर लिया था नया घर, शराब भी जमकर पीते थे संजीव कुमार

जमीनी विवाद में हो गई थी पैरेंट्स की हत्या

जब एक्ट्रेस टुन टुन बहुत छोटी थीं तब जमीनी विवाद में उनके रिश्तेदारों ने उनके माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया था. उस वक्त टुन टुन सिर्फ दो-ढाई साल की थीं. जबकि बाद में उन्होंने ही टुन टुन को अपने पास रखा था. लेकिन, उनका बर्ताव टुन टुन के लिए भी ठीक नहीं था. वो टुन टुन से घर के सारे काम करवाते थे. यानी उन्हें किसी नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था. अपने निधन से दो दिन पहले टुन टुन ने फिल्म क्रिटिक और इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा को दिए इंटरव्यू में खुद ये खुलासा किया था. 

सिंगर बनकर शुरू किया था करियर

टुन टुन को शुरू से ही संगीत का शौक था. कम उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और वो घंटों रियाज किया करती थीं. थोड़ी बड़ी होने पर अपनी एक दोस्त के साथ वो मुंबई आ गई थीं. उनके लिए ये फैसला लाइफ बदलने वाला साबित हुआ. सिनेमा में उन्होंने अपना करियर बतौर सिंगर 'अफसाना लिख रही हूं दिल-ए-बेकरार का' गाने से शुरू किया था.

ये भी पढ़ें: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

फिर 200 फिल्मों में किया काम

60 के दशक में टुन टुन ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. उन्होंने अपने लंबे करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वो कॉमेडियन के रूप में काफी मशहूर हुईं. एक से बढ़कर एक फिल्मों और एक से बढ़कर एक कलाकारों के साथ काम करके उन्होंने गजब की पॉपुलैरिटी हासिल की. बॉलीवुड की इस पहली महिला कॉमेडियन का 80 साल की उम्र में 24 नवंबर 2003 को मुंबई में निधन हो गया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Tun Tun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tun Tun Birth Anniversary: बेहद दर्दनाक रही सबको हंसाने वाली टुन-टुन की जिंदगी, रिश्तेदारों के घर नौकरानी बनकर रहती थीं एक्ट्रेस
दर्दनाक रही सबको हंसाने वाली टुन-टुन की जिंदगी, रिश्तेदारों के घर नौकरानी बनकर रहती थीं
बॉलीवुड
बिकिनी और इंटीमेट सीन्स के लिए छोड़ दी बड़ी फिल्में, काजल अग्रवाल का चौंकाने वाला खुलासा
बिकिनी और इंटीमेट सीन्स के लिए छोड़ दी बड़ी फिल्में, काजल अग्रवाल का चौंकाने वाला खुलासा
बॉलीवुड
Nafisa Ali Next Film: 8 साल से कैंसर से जूझ रहीं नफीसा अली, फिर भी की शूटिंग, जल्द आने वाली है फिल्म
8 साल से कैंसर से जूझ रहीं नफीसा अली, फिर भी की शूटिंग, जल्द आने वाली है फिल्म
बॉलीवुड
Ramayana Trailer Release Date: 'रामायण' ट्रेलर की रिलीज डेट कंफर्म, 4 हजार करोड़ में बन रही है फिल्म
'रामायण' ट्रेलर की रिलीज डेट कंफर्म, 4 हजार करोड़ में बन रही है फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
क्रिकेट
IND vs ENG: No-1 का ताज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, 5वें T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लिश खिलाड़ी से मिली वार्निंग
No-1 का ताज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, 5वें T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी को इंग्लिश खिलाड़ी से मिली वार्निंग
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर
एकनाथ शिंदे ने यूं दिया था ऑपरेशन टाइगर को अंजाम! सामने आई पहली तस्वीर
ऑटो
भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?
भारत आ रही 500 KM से ज्यादा रेंज वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार, जानिए क्या होगी खासियत?
ABP NEWS
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
ABP NEWS
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Embed widget