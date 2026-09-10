बॉलीवुड छोड़कर ज्योतिष बन गईं ये एक्ट्रेस, पति संग शुरू की कंपनी

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी हसीनाएं हुई हैं जो दर्शकों का दिल अपनी पहली ही फिल्म से जीतने में कामयाब हुई थीं. हालांकि फिर आगे जाकर वो दर्शकों के लिए गुमनाम बन गईं और उन्होंने फिर बॉलीवुड से भी दूरी बना ली थी. आज हम भी आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस से मिलवा रहे हैं जो 11 सितंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस एक्ट्रेस का नाम है तुलिप जोशी.

पिता हिंदू और मां क्रिश्चियन

तुलिप जोशी का जन्म हिंदू पिता और क्रिश्चियन मां के घर 11 सितंबर 1979 को 'मायानगरी' मुंबई में हुआ था. उनकी मां जाबेल जोशी आर्मेनियाई मूल की हैं. वहीं उनके पिता किशोर जोशी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिनका संबंध गुजरात से है. एक्ट्रेस ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ने के बाद केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी.

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डेब्यू फिल्म ने ही दिला दी थी पहचान

तुलिप जोशी ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही एड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. इसके बाद उनके इंडस्ट्री में जाने के रास्ते भी खुल गए थे. उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर 'मेरे यार की शादी है' फिल्म से शुरू किया था. उन्होंने इस फिल्म का ऑडिशन दिया था और फिर उनका सेलेक्शन हो गया था. 2002 में रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उन्होंने उदय चोपड़ा और जिम्मी शेरगिल के साथ काम किया था. इसने एक्ट्रेस को दर्शकों के बीच पॉपुलर कर दिया था.

इन फिल्मों में भी नजर आईं तुलिप जोशी

'मेरे यार की शादी है' से मशहूर होने के बाद तुलिप ने कई फिल्मों में काम किया. हालांकि उन्हें बड़ी पहचान हासिल नहीं हुई. वो 'बच्चन', 'जय हो', 'दिल मांगे मोर', 'धोखा' और 'मातृभूमि' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहीं.

अब बिजनेसवुमन और ज्योतिष हैं एक्ट्रेस

तुलिप जोशी को बॉलीवुड छोड़े हुए एक दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है. अब वो अपने पति और परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं. अभिनेत्री ने करीब चार साल के अफेयर के बाद कैप्टन विनोद नायर से शादी रचाई थी.

तुलिप जोशी की पहचान अब एक बिजनेसवुमन के रूप में भी हैं. उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर साल 2017 में 'किमाया कंसल्टिंग 'नाम की कंपनी की शुरुआत की थी. वहीं अब उन्होंने वैदिक ज्योतिष का काम भी शुरू कर दिया है. एक्ट्रेस लोगों को रिश्तों, हेल्थ और करियर आदि को लेकर एडवाइस देती हैं.

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