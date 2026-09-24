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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई भी कानून से ऊपर नहीं...', फिल्म स्टार्स को तुकाराम मुंढे की चेतावनी, बोले- 'पब्लिक हेल्थ से समझौता नहीं'

'कोई भी कानून से ऊपर नहीं...', फिल्म स्टार्स को तुकाराम मुंढे की चेतावनी, बोले- 'पब्लिक हेल्थ से समझौता नहीं'

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने फिल्मी सितारों को हानिकारक प्रोडक्ट्स के विज्ञापन को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपील का समर्थन किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने फिल्मी सितारों को हानिकारक प्रोडक्ट्स के विज्ञापन को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उस अपील का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म कलाकारों से ऐसी चीजों का प्रचार नहीं करने को कहा था, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. मुंढे ने कहा कि किसी की लोकप्रियता उसे कानून से छूट नहीं देती और पब्लिक हेल्थ से समझौता नहीं किया जा सकता.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा था?
दरअसल, 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्मी सितारों से ऐसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन न करने की अपील की, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

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'असली स्टार वही है जो रोशनी फैलाता है, अंधेरा नहीं...'
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था, 'फिल्म कलाकारों का समाज पर बड़ा प्रभाव होता है. जब फिल्म कलाकार अनुशासित जीवनशैली अपनाने और उसके फायदों के बारे में बात करते हैं, तो लाखों युवा उनसे प्रेरित होते हैं. मैं फिल्म स्टार्स से अनुरोध करती हूं कि वे ऐसी चीजों का सेवन या प्रचार न करें, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों. असली स्टार वही है जो रोशनी फैलाता है, अंधेरा नहीं.'

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तुकाराम मुंढे ने फिर दी चेतावनी
अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपील पर महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकराम मुंढे का रिएक्शन सामने आया है. मुंढे ने राष्ट्रपति की क्लिप शेयर करते हुए फिल्मी स्टार्स को चेतावनी दी. उन्होंने लिखा, 'प्रभाव का मतलब कानून से छूट नहीं है. बाकी लोगों की तरह कलाकारों को भी कानून का सम्मान करना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट, आदत या चीज का प्रचार करते समय उनकी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि लोग उनसे प्रभावित होते हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'अगर किसी खाने-पीने की चीज का प्रचार लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. महाराष्ट्र में हम ऐसे विज्ञापनों को लेकर कलाकारों को पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं, जो लोगों की सेहत के लिए चिंता की बात हैं. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. किसी कलाकार की लोकप्रियता उसे ऐसी चीजों का प्रचार करने की छूट नहीं देती, जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. लोगों की सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता.'

शाहरुख, अजय और टाइगर को भी भेजा गया था नोटिस
तुकाराम मुंढे का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र FDA ने बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन को लेकर नोटिस भेजा था. 11 अगस्त को जारी किए गए इस नोटिस में FDA ने आरोप लगाया था कि ये विज्ञापन पान मसाला के सरोगेट प्रमोशन से जुड़ा है. मामले में FDA ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS Act) की धारा 24 और 53 का हवाला दिया था. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 24 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
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