आदर्श गौरव और शनाया कपूर की नई फिल्म ‘तू या मैं’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस सर्वाइवल ड्रामा का क्लैश शाहिद कपूर की ओ रोमियो से हुआ. वहीं ‘तू या मैं’ पहले ही दिन दर्शकों के लिए तरसती हुई नजर आई. इसी के साथ फिल्म की ओपनिंग भी बेहद ठंडी रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘तू या मैं’ ने रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की है?

‘तू या मैं’ का पहले दिन कितनी हुई कमाई?

आदर्श गौरव और शनाया कपूर की फिल्म ‘तू या मैं’ दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई. वहीं इसे ओ रोमियो से क्लैश और कुछ हफ्तों पुरानी बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 से मुकाबला करना भारी पड़ा. जिसके चलते ये पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिट गई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसे ओपनिंग डे पर बड़ी मुश्किल से लाखों कमा पाई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तू या मैं’ ने रिलीज के पहले दिन 50 लाख का कलेक्शन किया है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल नंबर्स आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

दूसरे दिन की कमाई पर टिकी नजर

फिल्म अपने अलग कॉन्सेप्ट की वजह से चर्चा में थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत उम्मीद से कम रही. वैसे ये फिल्म वैलेंटाइन डे से ठीक पहले रिलीज हुई है, इसलिए मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड पर दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म वीकेंड पर शनिवार और रविवार को कितनी कमाई कर पाती है.

फिल्म की कहानी और मुकाबला

‘तू या मैं’ की कहानी दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर आधारित है. दोनों आराम के लिए एक सुनसान जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक मगरमच्छ से हो जाती है और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है. फिल्म में सस्पेंस और सर्वाइवल की कहानी दिखाई गई है.