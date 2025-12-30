कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. धुरंधर के तूफान के बीच इसकी शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रही थी, लेकिन पहले दिन के बाद ही फिर इसकी कमाई में गिरावट आने लगी. हालांकि फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास कमाई नहीं कर पाई. चलिए यहां जानते हैं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की 5वें दिन कितनी रही कमाई?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के आगे 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर फुस्स साबित हो चुकी है. यूं तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद ये दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई जिसके चलते इसकी कमाई पर भी असर पड़ा. ये फिल्म एक भी दिन डबल डिजिट में कमाई नहीं कर पाई है. इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, सोमवार, पांचवें दिन, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने भारत में 1.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. यह वीकेंड की कमाई से काफी कम है, जहां फिल्म ने शनिवार को 5.5 करोड़ रुपये कमाए थे तो वहीं रविवार को इसका कलेक्शन 5 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 25.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का डे वाइज कलेक्शन

पहला दिन (पहला गुरुवार) 7.75 करोड़ रुपये

दूसरा दिन (पहला शुक्रवार) 5.25 करोड़ रुपये

तीसरा दिन (पहला शनिवार) 5.5 करोड़ रुपये

चौथा दिन (पहला रविवार) 5 करोड़ रुपये

पांचवां दिन (पहला रविवार) 1.75 करोड़ रुपये

कुल कलेक्शन- 25.25 करोड़ रुपये

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' वर्सेस 'धुरंधर' और 'अवतार: फायर एंड ऐश

कार्तिक आर्यन की'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर फेल हो चुकी है. रिलीज के 5वें दिन तो ये 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई. वैसे इसे रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की आंधी के बीच रिलीज होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते में भी धूम मचा रही है. कुछ ही दिनों में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक महीना पूरा हो जाएगा, और सोमवार को भी इसने शानदार कमाई दर्ज की.

25वें दिन, 'धुरंधर' ने 10.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 701.00 करोड़ रुपये हो गया. वहीं दूसरी ओर, जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने सोमवार को भारत में विभिन्न भाषाओं में 4.9 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही, भारतीय बाजार में इसका कुल कलेक्शन 142.8 करोड़ रुपये हो गया है.