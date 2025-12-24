कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का लोगों में खूब बज है. लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस तरह की फिल्म लंबे समय से रिलीज नहीं हुई थी और कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री फैंस को हमेशा से पसंद आई है.फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बचा है और इसने एडवांस बुकिंग से जबरदस्त कमाई कर ली है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है.

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे कीतू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म क्रिसमस की छुट्टी पर रिलीज हो रही है ऐसे में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार होने वाला है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अच्छी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की एडवांस बुकिंग की जानकारी दी थी. अब फैंस कार्तिक को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक 2.83 करोड़ की कमाई कर ली है और इसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं. फिल्म के 47337 टिकट्स बिक चुके हैं. अभी रिलीज होने में एक दिन बाकी है तो ये नंबर काफी बढ़ने वाला है.

कितनी ली है फीस

तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की बात करें तो ये बड़े बजट की फिल्म है. ये 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है. इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने मोटी फीस ली है. रिपोर्ट्स की मानें तो कार्तिक ने फिल्म के लिए 50 करोड़ फीस ली है. वहीं अनन्या पांडे को इस फिल्म के लिए 5 करोड़ फीस मिली है.

तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की कास्ट की बात करें तो इसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है.

ये भी पढ़ें: 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेंगे साउथ स्टार्स! 'टॉक्सिक', 'पेड्डी', 'जेलर 2' समेत ये धांसू फिल्में होंगी रिलीज