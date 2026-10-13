बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू है मेरी किरण' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसमें वो अपने पति और एक्टर जहीर इकबाल के साथ नजर आएंगी. ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 23 अक्टूबर 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा या जहीर इकबाल में से कौन ज्यादा अमीर है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है.

सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान की 'दबंग' से किया डेब्यू

शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने साल 2010 में सलमान खान की फिल्म 'दबंग' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में उन्होंने रज्जो का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. इस फिल्म के लिए सोनाक्षी को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.

इसके बाद वो 'राउडी राठौर', 'सन ऑफ सरदार', 'लुटेरा', 'हॉलिडे: अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' और 'अकीरा' जैसी फिल्मों में नजर आईं. फिल्म 'लुटेरा' में उनकी एक्टिंग को खास तौर पर सराहा गया. फिल्मों के अलावा सोनाक्षी ने ओटीटी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई. वेब सीरीज 'दहाड़' और 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में उनके काम को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

कितनी है सोनाक्षी सिन्हा की नेटवर्थ?

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा की कुल नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो एक फिल्म के लिए करीब 5 से 6 करोड़ रुपये फीस लेती हैं. इसके अलावा, सोनाक्षी डाबर, चिक शैम्पू और गीतांजलि ज्वेलर्स जैसे ब्रांड्स का प्रचार भी करती हैं.

आलीशान घर में रहती हैं सोनाक्षी सिन्हा

एक्टिंग के साथ-साथ सोनाक्षी बिजनेस की दुनिया में भी एक्टिव हैं. वो प्रेस-ऑन नेल ब्रांड 'SOEZI' की को-फाउंडर हैं और 'हाउस ऑफ क्रिएटिविटी' जैसे अन्य बिजनेस वेंचर्स से भी जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा, वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं. सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित '81 ऑरेट' की 26वीं मंजिल पर बने लग्जरी पेंटहाउस में रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 4,000 से 4,200 वर्ग फीट में फैले इस अपार्टमेंट से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.





सोनाक्षी सिन्हा की लग्जरी गाड़ियां

सोनाक्षी को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है. उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज S350 शामिल है, जिसकी कीमत करीब 1.42 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा, उनके पास मर्सिडीज-बेंज GLS 350d भी है, जिसकी कीमत लगभग 87.76 लाख रुपये है. उनके कलेक्शन में BMW 6 सीरीज GT भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 75.90 लाख रुपये बताई जाती है. अप्रैल 2025 में सोनाक्षी और जहीर ने एक व्हाइट BMW एसयूवी भी खरीदी थी. इसकी कीमत करीब 90 लाख से 1.37 करोड़ रुपये है.

ऐसा रहा जहीर इकबाल का करियर

जहीर इकबाल ने साल 2019 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'नोटबुक' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में वो प्रनूतन बहल के साथ नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने 'डबल एक्सएल' और 'रुसलान' जैसी फिल्मों में काम किया. फिल्म 'डबल एक्सएल' में वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आए थे.

कितनी है जहीर इकबाल की नेटवर्थ?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, जहीर इकबाल की कुल नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक्टिंग के अलावा, वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं. जहीर के पास मर्सिडीज-बेंज M-क्लास और BMW i7 जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

सोनाक्षी और जहीर में कौन है ज्यादा अमीर?

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून, 2024 को शादी की थी. दोनों की कुल नेटवर्थ की तुलना करें तो सोनाक्षी अपने पति जहीर से काफी ज्यादा अमीर हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनाक्षी की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये, जबकि जहीर की नेटवर्थ लगभग 2 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से सोनाक्षी की संपत्ति जहीर से करीब 50 गुना ज्यादा है.