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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकॉमेडी के नाम पर अश्लील बातें बोलना पड़ा महंगा, हर्ष गुजराल और मधुर विरली तलब, 19 अक्टूबर को होगी पूछताछ

कॉमेडी के नाम पर अश्लील बातें बोलना पड़ा महंगा, हर्ष गुजराल और मधुर विरली तलब, 19 अक्टूबर को होगी पूछताछ

कॉमेडी के नाम पर अश्लील बातें बोलना हर्ष गुजराल और मधुर विरली को भारी पड़ गया है. साइबर सेल ने दोनों को समन भेजा है और अब 19 अक्टूबर को इनसे पूछताछ की जाएगी.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Oct 2026 11:20 AM (IST)
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कॉमेडियन ने अगर कॉमेडी के दौरान अश्लील बातें कहीं तो अब महंगा पड़ने वाला है. दरअसल फेमस कॉमेडियन हर्ष गुजराल और कॉमेडियन मधुर विरली को  अपनी कॉमेडी में अश्लील और आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया है. महाराष्ट्र साइबर ने दोनों कॉमेडियन्स को समन भेजा है.दोनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल में तलब किया गया है. 

सूत्रों ने बताया की एक महिला से मिली शिकायत के बाद महाराष्ट्र साइबर ने जांच शुरू की है.

कॉमेडी में आपत्तिजन बातें कहने पर हो चुका है कई बार विवाद
बता दें कि हर्ष गुजरात और मधुर विरली से पहले कई कॉमेडियंस को अपनी कॉमेडी के दौरान आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ा है. समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट में कॉमेडी के दौरान अश्लील बातें करने पर कई बार विवाद हो चुका है. कुछ टाइम पहले प्रणीत मोरे के शो में '370 रुपये बिरयानी' वाली वीडियो पर खूब हंगामा मचा था. हिमांशु नाम के एक युवक ने शो के दौरान  अपने डेट से जुड़ा किस्सा सुनाया और लड़कियों को लेकर कई आपत्तिजनक बातें की थी जिसे सुनकर प्रणीत भी खूब हंसे थे. इसे लेकर काफी बवाल खड़ा हो गया था और प्रणीत को माफी मांगनी पड़ी थी. 

कौन हैं हर्ष गुजराल? 
हर्ष गुजराल एक फेमस कॉमेडियन हैं. वे अपनी शानदार पंच लाइनों और बेहतरीन कॉमेडी अंदाज़ की वजह से खूब पॉपुलर हैं, उनके काम की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूज़ीलैंड और कई अन्य देशों में किए गए शो शामिल हैं.वे उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने बीटेक किया है. हर्ष मेरे हसबैंड की बीवी फिल्म में भी नजर आ चुके हैं. हाल ही में वे रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में भी नजर आए थे.

कौन हैं मधुरल विरली
मधुर विरली दिल्ली के एक कॉमेडियन हैं, जो अपने डार्क ह्यूमर, बेहतरीन राइटिंग और ऐसी कहानियों के लिए जाने जाते हैं जिनसे लोग खुद को जोड़ पाते हैं. उनका 'IIT ड्रीम'  शो उनके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कामों में से एक है, जिसे प्रोफेशनल्स और छात्रों, दोनों ने खूब सराहा. आईआईटी  दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद, उन्होंने कुछ समय तक एक पारंपरिक करियर अपनाया. फिर 2018 में उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला, जब उन्होंने 'इंटर-IIT कल्चरल मीट' में स्टैंड-अप कॉमेडी कैटेगरी जीती.  इससे उन्हें कॉमेडी की दुनिया में पहचान मिली.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Harsh Gujral Madhur Virli
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