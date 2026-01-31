तृप्ति डिमरी ने फ्रेंड्स संग सेलिब्रेट किया बॉयफ्रेंड सैम का बर्थडे
सैम मर्चेंट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने परिवार और दोस्तों के बीच बर्थडे केक काटते नजर आए. वहीं, तृप्ति डिमरी उनके पास खड़ी होकर जन्मदिन के गाने पर तालियां बजाती और गाती दिखीं. वह पीले क्रॉप टॉप और बैगी डेनिम जीन्स में बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
इसी सेलिब्रेशन की एक ग्रुप फोटो में तृप्ति को सैम के बगल में पोज देते हुए भी देखा गया. इसके अलावा, पार्टी में एर्नाज़ नूरोज़ी की भी मौजूदगी नजर आई. फैंस के लिए ये सेलिब्रेशन की झलकियां काफी रोमांचक रही.
तृप्ति ने दी बधाई
तृप्ति डिमरी ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट को बड़े ही खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. तृप्ति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सैम के साथ अपनी तीन अलग-अलग तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर पोस्ट किया है. इसके साथ ही तृप्ति ने कैप्शन में लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो सैम. भगवान आपका भला करे. आप चुपचाप दूसरों को बहुत कुछ देते हो.’ तृप्ति ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उनमें दोनों साथ में ही नजर आ रहे हैं.
तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट को कुछ सालों से डेटिंग की अफवाहों में जोड़ा जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तृप्ति डिमरी ने दिसंबर 2022 में अपने रुमर्ड ब्रेकअप के बाद सैम को डेट करना शुरू किया था. सैम या तृप्ति में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों की अक्सर साथ में दिखने वाली पब्लिक अपीयरेंस इन अफवाहों को और हवा देती हैं.
तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो तृप्ति डिमरी जल्द ही विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो में नजर आएंगी. यह फिल्म उनके और शाहिद कपूर के लिए पहली ऑन-स्क्रीन जॉइंट है. फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, फरिदा जलाल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा, दिशा पटानी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आएंगी. इसके साथ ही तृप्ति की अपकमिंग फिल्मों में संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ भी शामिल है, जिसमें वह प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी.