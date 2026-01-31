एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों बिजनेसमैन सैम मर्चेंट के साथ डेटिंग की खबरें को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन साथ में पब्लिक अपीयरेंस और वेकेशन फोटोज़ अक्सर इन अफवाहों को और हवा देती रहती हैं.

हाल ही में सैम मर्चेंट ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इस मौके पर तृप्ति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया. वहीं, सैम की बर्थडे पार्टी की कुछ अंदर की झलकियां भी सामने आई हैं, जिनमें तृप्ति दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती और खुश नजर आ रही हैं.