दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' का इमोशनल ट्रेलर रिलीज, अधूरी मोहब्बत और दर्द से भरी है कहानी

निर्देशक इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इम्तियाज अली अपनी फिल्मों में रिश्तों की गहराई और अधूरी मोहब्बत को खूबसूरती से दिखाने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने एक ऐसी कहानी पेश की है, जो प्यार, बिछड़ने के दर्द और इंतजार के भावनाओं को दिल से महसूस कराती है.

कैसी है कहानी?

ट्रेलर की शुरुआत भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय से होती है. नसीरुद्दीन शाह का किरदार जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है और वो अपने अंदर सालों से दबा एक दर्द अपने परिवार को बताना चाहता है. वो अपने पोते बने दिलजीत दोसांझ को अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भावनाओं को कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता. इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां बॉर्डर के दोनों तरफ फैली एक प्रेम कहानी दिखाई जाती है.

इस डायलॉग ने दिल छू लिया

फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के युवा किरदार को वेदांग रैना ने निभाया है और उनकी प्रेमिका के रोल में शरवरी वाघ नजर आएंगी. दोनों की प्रेम कहानी विभाजन के बीच अधूरी रह जाती है. ट्रेलर में कई ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जो सीधे दिल को छू जाते हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस डायलोग की हो रही है, 'ये प्यार जहर की तरह होता है, इसकी एक भी बूंद अगर दिल में रह जाए, तो इंसान आखिरी वक्त तक चैन से नहीं जी पाता.'

ये भी पढ़ें: टूटे दांत में दिखे गोविंदा, हीरो नंबर 1 का वीडियो वायरल, फैंस बोले- बीवी ने क्या हाल कर दिया है

इन कलाकारों ने दिया शानदार गाना

फिल्म की खास बात है कि इसमें एक बार फिर ए. आर. रहमान, इरशाद कामिल और इम्तियाज अली की तिकड़ी साथ काम कर रही है. इससे पहले भी ये तीनों कई सुपरहिट और यादगार गाने दे चुके हैं. ट्रेलर लॉन्च के दौरान इम्तियाज अली ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की भावनाओं को दिखाती है जिन्होंने भारत विभाजन का दर्द अपनी आंखों से देखा था. उन्होंने अपने जीवन में कई बुजुर्गों से बंटवारे की कहानियां सुनी हैं और उसे इस फिल्म में शामिल करने की कोशिश की है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ लीड रोल में नजर आने वाले हैं. साथ ही इस फिल्म का निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट, बिरला स्टूडियोज और विंडो सीट फिल्म्स ने मिलकर किया है, जो 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: अनिल कपूर की शादी को 42 साल पूरे, वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी सुनीता के लिए लिखा इमोशनल नोट