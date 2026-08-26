यश की 'टॉक्सिक' कैसी फिल्म है? जानें- लोगों का रिव्यू

Toxic को मिले मिक्स्ड रिव्यू, यश की परफॉर्मेंस की हुई तारीफ लेकिन कहानी पर उठे सवाल
यश की टॉक्सिक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी के साथ फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने इसका सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है
ब्लॉकबस्टर केजीएफ 2 के बाद यश ने 'टॉक्सिक' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. इस फिल्म की जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है. ऐसे में गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा से बंपर ओपनिंग की उम्मीद है. इन सबके बीच फिल्म की शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों ने रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है.
सोशल मीडिया पर कैसा है 'टॉक्सिक' का रिव्यू?
सोशल मीडिया पर 'टॉक्सिक' के शुरुआती रिव्यू की बाढ़ आ गई है. एक्स पर फिल्म को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कई दर्शकों ने फिल्म के टेक्निकल प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन डिजाइन और यश की स्क्रीन प्रेज़ेंस की तारीफ की है, जबकि कुछ दर्शकों ने फिल्म की कहानी पर सवाल खड़े किए हैं.
एक एक्स यूजर ने लिखा, " टॉक्सिक का फर्स्ट हाफ बहुत ही बिखरा हुआ और खराब है! टेक्निकल क्वालिटी को छोड़ दें, तो अब तक यह फिल्म बहुत ही अनमैनेज्ड रही है. इसमें केजीएफ का बहुत ज़्यादा असर दिखता है और इसकी स्क्रीनप्ले बहुत ही बेढंगी और थकाऊ है. मोकोबॉट के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से एक्शन भी बनावटी लगता है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत निराशाजनक है. सिर्फ इंटरवव और यश-कियारा के कुछ सीन ही थोड़े बेहतर हैं. बाकी सब अब तक बेकार रहा है."
#Toxic Very Messy 1st Half!— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
एक और यूजर ने लिखा, " बेहद स्टाइलिश यश और शानदार प्रोडक्शन वैल्यूज इसकी खूबियां हैं. सर्कस वाला फाइट सीन जबरदस्त है. इसमें स्टाइल, ग्लैमर और वायलेंस है. लेकिन किरदारों का ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं है, डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं और कोई इमोशनल जुड़ाव भी नहीं है. किरदार बेतरतीब हैं और स्क्रीनप्ले का कोई अता-पता नहीं है!
#Toxic - First Half 🤦♂️— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 25, 2026
Ultra Stylish Yash & Rich Productions Values r plus. Circus Fight Super. Has Style, Glamour, Violence. But No proper Character Intro, Dialogues, No Emotional Connect. Random Characters and a Clueless screenplay!
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कई और ने भी ऐसे ही रिव्यू शेयर किए हैं.
#ToxicTheMovie First Half Review:— ದೇವರಥ (@MrAnderson2025) August 26, 2026
INSANE. Absolutely insane 🔥
Every department has delivered. So much drama, and every relationship is toxic in its own way
Can’t believe Geetu Mohandas cooked this hard. 🔥🔥 What have you cooked, ma’am? 🤍 #Yash #Nayanatara pic.twitter.com/V3gpAAxQ4W
TIRING 1st half #Toxic 1/2.5— TGM4U (@PanduDrives) August 26, 2026
It's regressive and seeing a women used as a prop just like PEDDI just to showoff the #Yash dominance is exhausting.. Monotonous Screenplay, Boring interval BREAk!#ToxicTheMovie
TIRING 1st half #Toxic 1/2.5— TGM4U (@PanduDrives) August 26, 2026
It's regressive and seeing a women used as a prop just like PEDDI just to showoff the #Yash dominance is exhausting.. Monotonous Screenplay, Boring interval BREAk!#ToxicTheMovie
एक यूजर ने टॉक्सिक के फर्स्ट हाफ को टॉर्चर बताया.
First half of #TOXIC was straight up torture. Feels like watching a 90-minute trailer editing is completely off, zero emotional connection, and scene after scene just drags on. My friends literally walked out. Pure pain. pic.twitter.com/8fIRq7o0Km— RANJITH.RNS (@RnsRns88518967) August 26, 2026
'टॉक्सिक' के बारे में
'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ब्लॉकबस्टर KGF फ्रैंचाइजी के बाद यश की थिएटर में वापसी है। गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की गई यह फिल्म आज़ादी के बाद के गोवा की माफिया दुनिया पर आधारित है और इसमें वफादारी, परिवार और प्रायश्चित जैसे सब्जेक्ट को दिखाया गया है. यश इस फिल्म में डबल रोल गैंगस्टर राया और उसके बेटे रूमी के किरदार में हैं. फिल्म की कास्ट में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी शामिल हैं.
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