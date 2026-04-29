Toxic की हुई पोस्टपोन, अब 4 जून को रिलीज होगी ‘है जवानी तो इश्क होना है’

Toxic के पोस्टपोन होते ही वरुण धवन के लिए गुड न्यूज, अब 4 जून को रिलीज होगी ‘है जवानी तो इश्क होना है’
वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. पहले ये फिल्म 5 जून को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब फिर से रिलीज डेट बदल दी गई है.
बॉलीवुड में पिछले कुछ दिनों से लगातार फिल्मों की रिलीज डेट बदली जा रही है. अब यश स्टारर टॉक्सिक की रिलीज आगे बढ़ा दी गई है. वहीं, वरुण धवन ने अपने फैंस को गुड न्यूज दे दी है. एक्टर की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट में एक बाद फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है.
पहले ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 22 मई को दस्तक देने वाली है. अब ये फिल्म अपनी पुरानी रिलीज डेट यानी 5 जून को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी. मेकर्स ने ये फैसला टॉक्सिक की रिलीज डेट पोस्टपोन होने के बाद लिया है.
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दरअसल, टॉक्सिक पहले 4 जून को रिलीज होने वाली थी. लेकिन, अब इस फिल्म की रिलीज को टाल दी गई है. साथ ही नई रिलीज डेट की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है.
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वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा की. साथ ही एक्टर ने फिल्म के नए दो पोस्टर्स भी शेयर किए. वरुण धवन ने पोस्ट शेयर करते हुए यश और मैडॉक फिल्म्स का शुक्रिया अदा भी किया.
एक्टर ने नई रिलीज डेट की घोषणा करते हुए लिखा,'है जवानी तो इश्क होना है 5 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. अब ये फिल्म अपनी पहले से फिक्स डेट पर ही रिलीज होगी. ये आईपीएल के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी.'
इस फिल्म में वरुण धवन के संग मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म होगी. वरुण धवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार बॉर्डर 2 में देखा गया था.
इस फिल्म में वरुण के एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी. इस फिल्म में एक्टर ने मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल प्ले किया था, जो उनके अभी तक के करियर में सबसे अलग था.
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Source: IOCL