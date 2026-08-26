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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड100 Cr क्लब में 'टॉक्सिक' की एंट्री, साढ़े 8 बजे तक बनाए ये रिकॉर्ड, KGF 2 को पछाड़ा

100 Cr क्लब में 'टॉक्सिक' की एंट्री, साढ़े 8 बजे तक बनाए ये रिकॉर्ड, KGF 2 को पछाड़ा

यश की 'टॉक्सिक' ने पहले दिन धमाका कर दिया है. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन हो रहा है. फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 26 Aug 2026 09:10 PM (IST)
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यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक शुरुआत मिली है. फिल्म धुंआधार कमा रही है. रात साढ़े 8 बजे तक फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है. फिल्म को रिव्यूज भले ही उतने अच्छे न मिले हों लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यश का जलवा कायम है. आइए जानते हैं साढ़े 8 बजे तक 'टॉक्सिक' ने कितनी कमाई की.

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात साढ़े 8 बजे 91.91 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं 108.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 21,166 शोज मिले. वहीं फिल्म को 51.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के हिंदी वर्जन 55.13 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 47 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

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कन्नड़ वर्जन ने 20.56 करोड़ कमाए और 88 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के मलयालम वर्जन ने 1.29 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 57 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं तमिल वर्जन ने 4.12 करोड़ कमाए और 40 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तेलुगू वर्जन ने 10.81 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 58 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

इसी के साथ 'टॉक्सिक' 2026 की हिंदी ओपनर्स में सेकंड नंबर पर आ गई है.

कोईमोई के मुताबिक, 2026 की टॉप 10 हाइएस्ट हिंदी ओपनर्स की बात करें तो 'धुंरधर 2' नबंर वन पर है. फिल्म ने 140 करोड़ कमाए थे. दूसरे नबंर पर 'टॉक्सिक' है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55.13 करोड़ (साढ़े 8 बजे तक) कमा लिए हैं. तीसरे नंबर पर 'बॉर्डर 2' आ गई है. 'बॉर्डर 2' ने 32.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

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चौथे नंबर पर 'आवारापन 2' है. इस फिल्म ने 234 करोड़ का बिजनेस किया था. पांचवें नंबर पर 'वेलकम टू द जंगल' है. फिल्म ने 19.4 करोड़ का बिजनेस किया था. 'भूत बंगला' छठे नंबर पर है. इस फिल्म ने 18.31 करोड़ का बिजनेस किया.  सातवें नंबर पर 'धमाल 4' है. फिल्म ने 15.5 करोड़ कमाए. आठवें नंबर पर 'कॉकटेल 2' है. फिल्म ने 14.1 करोड़ कमाए थे. नौवें पर 'अल्फा' है और फिल्म ने 9.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं ओ रोमियो (दसवें नंबर) ने 9.01 करोड़ का बिजनेस किया था.

'टॉक्सिक' से 'केजीएफ 2' भी पिछड़ी

इसी के साथ 'टॉक्सिक' ने यश की सक्सेसफुल फिल्म 'केजीएफ 2' को पछाड़ दिया है. 'केजीएफ 2' के हिंदी वर्जन ने 53.95 करोड़ की ओपनिंग की थी.  

फिल्म 'टॉक्सिक' में दिखे ये स्टार्स

फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं. इस फिल्म में यश डबल रोल में हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मणि वसंत जैसे स्टार्स हैं. रुक्मणि वसंत और कियारा ने फिल्म में बोल्ड सीन दिए हैं. रुक्मणि को बोल्ड सीन की वजह से ट्रोल भी किया जा रहा है. फैंस को उनका इतना बोल्ड अवतार पसंद नहीं आ रहा है. 

फिल्म से कियारा और यश के इंटीमेट सीन्स वायरल हैं. दोनों की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है. यश का एक्शन अवतार और स्वैग भी चर्चा में है. हालांकि, फिल्म की कहानी की वजह से काफी खराब रिव्यूज मिले हैं. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म कैसा कलेक्शन करती है. खराब रिव्यूज का फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
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