ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस: 'टॉक्सिक' बनी तूफान, 5 बजे तक बनीं 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

यश की 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर धमाका कर दिया है. फिल्म रिकॉर्डतोड़ कमा रही है. 5 बजे तक फिल्म नेे 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं 5 बजे तक फिल्म ने कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं.

'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 5 बजे तक 61.13 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को 14,768 शोज मिले. फिल्म को 48.8 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिला. सबसे ज्यादा फिल्म का हिंदी वर्जन कमाई कर रहा है. हिंद वर्जन ने 33.58 करोड़ कमा लिए हैं. हिंदी वर्जन को 42 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

वहीं कन्नड़ वर्जन ने 15.56 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को 86 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के तेलुगू वर्जन ने 8.29 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 61 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तमिल वर्जन ने 2.83 करोड़ की कमाई की और 42 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. मलयालम वर्जन ने 87 लाख कमाए और फिल्म को 52 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

'टॉक्सिक' ने इन फिल्मों को पछाड़ा

इसी के साथ फिल्म 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'उस्ताद भगत सिंह', 'दृश्यम 3' और 'बॉर्डर 2' को पछाड़ दिया है. 'उस्ताद भगत सिंह' ने ओपनिंग डे पर 48.2 करोड़ कमाए थे. वहीं 'दृश्यम 3' ने 43.4 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 41.6 करोड़ का बिजनेस किया था.

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फिल्म बॉक्स ऑफिस 'धुरंधर 2' 205.2 करोड़ 'पेद्दी' 117.2 करोड़ 'द राजा साब' 100.6 'जन नायकन' 81.2 करोड़ 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 72.4 करोड़ 'मन शंकर प्रसाद गारु' 71.2 करोड़ टॉक्सिक 61.13 करोड़ (5 बजे तक) 'उस्ताद भगत सिंह' 48.2 करोड़ 'दृश्यम 3' 43.4 करोड़ 'बॉर्डर 2' 41.6 करोड़

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कियारा-यश के इंटीमेट सीन्स

बता दें कि फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं. फिल्म में यश लीड रोल में हैं. यश को फिल्म में डबल रोल में देखा गया है. यश की जोड़ी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी संग दिखी है. यश और कियारा ने कई इंटीमेट सीन्स भी दिए हैं. कियारा को पहली बार स्क्रीन पर इतने बोल्ड अवतार में देखा गया है.

फिल्म 'टॉक्सिक' में दिखे ये स्टार्स

वहीं फिल्म में नयनतारा, रुक्मणि वसंत, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म में जबरदस्त एक्शन है. यश को खूंखार अवतार में देखा गया है. फिल्म को लेकर बहुत बज था. उस बज का असर ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग में भी देखा गया. हालांकि, फिल्म को रिव्यूज वैसे नहीं मिले. फिल्म को निगेटिव रिव्यूज मिले हैं. फैंस फिल्म से निराश हैं और बोरिंग बता रहे हैं. फिल्म की कहानी यूजर्स को पसंद नहीं आ रही है.

पोस्टपोन हुई थी फिल्म

मालूम हो कि फिल्म मार्च महीने में रिलीज होने वाली थी. फिल्म का आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश था. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया था. फिर टलते-टलते फिल्म क रिलीज अगस्त तक पहुंच गई. फिल्म के गाने और ट्रेलर को भी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था. ट्रेलर को देखकर यूजर्स कंफ्यूज हो गए थे.