पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

पिछले कुछ सालों में कई बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. किसी ने एक से ज्यादा हिट फिल्में दी तो किसी एक्टर की एक फिल्म ने ही इतना कमा लिया कि वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. आज हम आपको ऐसे 6 इंडियन एक्टर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पिछले पांच सालों (2021-2025) में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. हालांकि इस लिस्ट में सलमान खान और आमिर खान नाम शामिल नहीं है.

1. शाहरुख खान

सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर्स की बात हो रही हो और शाहरुख खान का नाम ना लिया जाए, ये तो नामुमकिन है. शाहरुख खान से साल 2023 में कई सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी की थी. इस साल उनकी तीन फिल्में रिलीज हुईं और इनमें से दो फिल्में ('पठान' और 'जवान') बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. जबकि 'डंकी' एवरेज रही.

पठान- सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पठान' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी थीं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'पठान' ने भारत में 543.09 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वर्ल्डवाइड 1055 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये ब्लॉकबस्टर बन गई थी.

सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पठान' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी थीं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'पठान' ने भारत में 543.09 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वर्ल्डवाइड 1055 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये ब्लॉकबस्टर बन गई थी. जवान- 2023 में ही शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' रिलीज हुई और ये भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. 'जवान' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

2. रणबीर कपूर

साल 2023 रणबीर कपूर के लिए काफी लकी रहा. इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'एनिमल' की वजह से वो सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर्स की लिस्ट में जगह बना पाए.

एनिमल- रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'एनिमल' को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म ने जहां भारत में 553.87 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं दुनिया भर में 915 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

3. अल्लू अर्जुन

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 'पुष्पा 2' के जरिए एक्टर हिट एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं.

पुष्पा 2- अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1234.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1742.1 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

4. प्रभास

साउथ स्टार प्रभास की पिछले पांच सालों में कई फिल्में रिलीज हुई हैं. उनकी फिल्में 'सालार', 'आदिपुरुष' और 'कल्कि 2898 एडी' रिलीज हुई थीं. लेकिन महज 'कल्कि 2898 एडी' ही हिट हो पाई.

कल्कि 2898 एडी- प्रभास की पैन-इंडिया फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' एक साइ-फाई एक्शन है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 646.31 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 1042.25 करोड़ रुपए रहा था.

5. विक्की कौशल

छावा- विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'छावा' एक पीरियड-ड्रामा है जो संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है. इस फिल्म ने भारत में 601.54 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ रुपए कमाए थे. 'धुरंधर' से पहले तक ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी रही थी.

6. रणवीर सिंह

रणवीर सिंह की पिछले पांच सालों में 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'सर्कस' और 'धुरंधर' जैसी फिल्में रिलीज हुईं. लेकिन इनमें सिर्फ 'धुरंधर' ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा पाई.