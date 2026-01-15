हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

Actors With Most Hit Films: आज हम आपको 6 इंडियन एक्टर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर प्रभास तक का नाम शामिल हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Jan 2026 04:05 PM (IST)
पिछले कुछ सालों में कई बॉलीवुड और साउथ एक्टर्स की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. किसी ने एक से ज्यादा हिट फिल्में दी तो किसी एक्टर की एक फिल्म ने ही इतना कमा लिया कि वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. आज हम आपको ऐसे 6 इंडियन एक्टर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने पिछले पांच सालों (2021-2025) में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. हालांकि इस लिस्ट में सलमान खान और आमिर खान नाम शामिल नहीं है.

1. शाहरुख खान
सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर्स की बात हो रही हो और शाहरुख खान का नाम ना लिया जाए, ये तो नामुमकिन है. शाहरुख खान से साल 2023 में कई सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी की थी. इस साल उनकी तीन फिल्में रिलीज हुईं और इनमें से दो फिल्में ('पठान' और 'जवान') बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. जबकि 'डंकी' एवरेज रही.

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

  • पठान- सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पठान' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी थीं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'पठान' ने भारत में 543.09 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वर्ल्डवाइड 1055 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये ब्लॉकबस्टर बन गई थी.
  • जवान- 2023 में ही शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' रिलीज हुई और ये भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. 'जवान' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

2. रणबीर कपूर
साल 2023 रणबीर कपूर के लिए काफी लकी रहा. इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'एनिमल' की वजह से वो सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर्स की लिस्ट में जगह बना पाए.

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

  • एनिमल- रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'एनिमल' को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म ने जहां भारत में 553.87 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं दुनिया भर में 915 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.  

3. अल्लू अर्जुन
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 'पुष्पा 2' के जरिए एक्टर हिट एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं.

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

  • पुष्पा 2- अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1234.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1742.1 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

4. प्रभास
साउथ स्टार प्रभास की पिछले पांच सालों में कई फिल्में रिलीज हुई हैं. उनकी फिल्में 'सालार', 'आदिपुरुष' और 'कल्कि 2898 एडी' रिलीज हुई थीं. लेकिन महज 'कल्कि 2898 एडी' ही हिट हो पाई.

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

  • कल्कि 2898 एडी- प्रभास की पैन-इंडिया फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' एक साइ-फाई एक्शन है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 646.31 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 1042.25 करोड़ रुपए रहा था.

5. विक्की कौशल

  • छावा- विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'छावा' एक पीरियड-ड्रामा है जो संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है. इस फिल्म ने भारत में 601.54 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ रुपए कमाए थे. 'धुरंधर' से पहले तक ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी रही थी.

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

6. रणवीर सिंह
रणवीर सिंह की पिछले पांच सालों में 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'सर्कस' और 'धुरंधर' जैसी फिल्में रिलीज हुईं. लेकिन इनमें सिर्फ 'धुरंधर' ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा पाई.

पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले टॉप 6 इंडियन एक्टर्स, लिस्ट से गायब सलमान खान

  • धुरंधर- 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अब तक बड़े पर्दे पर लगी है और अब तक 866.40 करोड़ रुपए कमा चुकी है. वर्ल्डवाइड भी फिल्म 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.
दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 15 Jan 2026 03:47 PM (IST)
Ranbir Kapoor Prabhas VICKY KAUSHAL
