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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर है भक्ति सॉन्ग

सितंबर के आखिरी हफ्ते के टॉप 5 गाने, ‘गहरा हुआ’ ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर है भक्ति सॉन्ग

सितंबर के आखिरी हफ्ते में रोमांस और भक्ति दोनों का रंग सुनाई दिया. ओरमैक्स मीडिया की टॉप 5 लिस्ट में कौन-कौन से गाने छाए, आइए जानते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 01 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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सितंबर का आखिरी हफ्ता म्यूजिक के लिहाज से लाजवाब रहा. इस हफ्ते लोगों की प्लेलिस्ट में रोमांस भी था और भक्ति भी. एक तरफ धुरंधर का ‘गहरा हुआ’ सबकी प्लेलिस्ट में छाया रहा, तो दूसरी तरफ ‘हनुमान अंश’ और ‘रामायण’ के भक्तिमय गानों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं इस लिस्ट में एक गाना ऐसा भी है जिसे रिलीज हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये गाना टॉप 5 में नजर आ रहा है. आइए आपको बताते हैं कि ओरमैक्स मीडिया की इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट में कौन-कौन से गाने शामिल हैं.

1. गहरा हुआ

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पहले नंबर पर ‘धुरंधर’ फिल्म का गाना ‘गहरा हुआ’ ट्रेंड कर रहा है. इसे अरिजीत सिंह, अरमान खान और शाश्वत सचदेव ने गाया है. ये गाना काफी सॉफ्ट और इमोशनल है. अरिजीत की आवाज ने इसे रोमांटिक गाने पसंद करने वालों का फेवरेट बना दिया है. इस गाने के सीन्स में देर रात की ड्राइव और एक-दूसरे के प्यार में डूबे दो लोगों को देखकर कपल्स खुद को उनकी जगह महसूस कर प रहे हैं.

2. पार्वती

दूसरे नंबर पर है ‘हनुमान अंश’ फिल्म का गाना ‘पार्वती’. फिल्म की तरह ये गाना भी काफी कमाल कर रहा है. ‘जब ज़िद पे आ गई पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तर्षि...’ के बोल से शुरु होने वाले इस गाने पर पैर अपने आप भक्ति में थिरकने लगते हैं. इस गाने में भगवान शिव और पार्वती माता के प्रेम को दिखाया गया है. इसे साधु तिवारी ने गाया है. इस डिवोशनल सॉन्ग का एक अलग ही अंदाज है, जिसकी वजह से ये गाना काफी वायरल हो रहा है. इस गाने पर खूब रील्स भी बनाई जा रही हैं.

3. जय जय राम

इसके बाद तीसरे नंबर पर ‘रामायण’ का गाना ‘जय जय राम’ है. इस गाने को चार बड़े सिंगर्स ने मिलकर गाया है. इसके गायक ए आर रहमान, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और कुमार विश्वास हैं. गाना पांच मिनट से ज्यादा लंबा है और इसमें भक्ति के साथ एक भव्य फीलिंग भी है. फिल्म की रिलीज से पहले इस गाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

4. तेरा मेरा रिश्ता न्यू वर्जन

‘अवारापन 2’ का गाना चौथे नंबर पर है. ये गाना 2007 में आई ‘आवारापन’ के गाने ‘तेरा मेरा रिश्ता’ का नया वर्जन है. इस गाने में पुराने गाने की याद भी है और नए म्यूजिक के साथ फ्रेशनेस भी. इस वर्जन में मिथुन, प्रीतम, मुस्तफा जाहिद, सईद कादरी, साज भट्ट और सुबोध शर्मा ने काम किया है. इस गाने को सुनकर लोगों को नॉस्टैलजिया फील हो रहा है, इसलिए इसे भी खूब रीप्ले किया जा रहा है.  

5. सैयारा

इस लिस्ट में ‘सैयारा’ फिल्म के टाइटल सॉन्ग ने भी एक बार फिर अपनी जगह बनाई है. जिस तरह इस फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला था, उसी तरह इस गाने को भी ऑडियंस खूब पसंद कर रही है. फिल्म की रिलीज को एक साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है पर ये गाना अभी भी लोगों की प्लेलिस्ट से हटा नहीं है. इसे तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्लाह, अरसलान निजामी और इरशाद कामिल ने बनाया है. इसके रोमांटिक और इमोशनल अंदाज ने इसे अब तक लोगों के दिलों से जोड़ा हुआ है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 01 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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