बीते कई सालों में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस पर साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों ने गदर मचाया है. सभी फिल्मों ने अपनी कहानी और किरदारों से दर्शकों को इतना इंप्रेस किया कि उनके खाते में कई करोड़ जमा हो गए.

आज हम आपको अब तक की सबसे ज्यादा वर्ल्डवाइड कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताएंगे. इसके साथ ही अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का क्या रहा कलेक्शन. वो भी जान लीजिए.

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों की रही छप्पर फाड़ कमाई

सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक यहां जानिए उन टॉप 10 फिल्मों के नाम और कलेक्शन जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया.

1. पुष्पा 2 – 1234.1 करोड़

2. केजीएफ 2 – 859.7 करोड़

3. आरआरआर – 782. 2 करोड़

4. कल्कि 2898 एडी – 646.31 करोड़

5. जवान – 640.24 करोड़

6. छावा – 601. 54 करोड़

7. बाहुबली 2 – 562 करोड़

8. एनिमल – 553.87 करोड़

9. पठान – 543.09 करोड़

10. दंगल – 387.38 करोड़

अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म 'पुष्पा 2' में अपने दमदार और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से बॉलीवुड के बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान और रणबीर कपूर को भी मात दे दिया है.

पुष्पा 2 को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. लिस्ट में देखकर ये साफ पता चलता है कि साउथ इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और लगातार अपने दिलचस्प कहानियों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है.



वर्ल्डवाइड किस फिल्म ने जमाई अपनी धाक?

सैक्निल्क के मुताबिक ऊपर लिखी सभी फिल्मों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छी-खासी कमाई की. इसमें से टॉप 4 की फिल्में सभी साउथ इंडस्ट्री की है यहां तक कि पैन इंडिया स्टार शाहरुख की फिल्म जवान को भी इन फिल्मों ने पछाड़ दिया.

अब जानते हैं इन टॉप 10 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से कौन सी 5 मूवीज ने वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया.