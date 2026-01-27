हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसाउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

साउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

2025 में कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया. आइए जानते हैं कमाई के मामले में 2025 साउथ और बॉलीवुड में से किसके नाम रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 Jan 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

2025 में धुरंधर, छावा, कांतारा, महावतार नरसिम्हा जैसी बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्में आईं. इन फिल्मों ने फैंस को एंटरटेन किया और करोड़ों में नोट छापे. हालांकि, धुरंधर और छावा की ब्लॉकबस्टर कमाई के बाद भी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड पीछे है. वहीं साउथ सिनेमा का दबदबा है. आइए जानते हैं 2025 में कमाई के मामले में कौनसी फिल्में आगे रहीं.

  • 1- धुरंधर (बॉलीवुड)

इस लिस्ट में सबसे ऊपर धुरंधर है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने 1046.1 करोड़ (22 जनवरी 2026) की कमाई की. ये पिछले साल की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स भी अहम रोल में दिखे. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया था.


साउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

  • 2- कांतारा चैप्टर 1 (साउथ)

 फिल्म ने 724 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने बनाया था. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. कांतारा के क्लाइमैक्स ने फैंस को इंप्रेस किया.


साउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

  • 3- छावा (बॉलीवुड)

 विक्की कौशल की इस फिल्म ने 708.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में थे. फिल्म को लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में विक्की कौशल को बहुत पसंद किया गया था. 

  • 4- सैयारा (बॉलीवुड)

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. फिल्म ने 409.18 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था.


साउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

  • 5- कुली (साउथ)

रजनीकांत की इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने 325 करोड़ की कमाई की थी.


साउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

  • 6- महावतार नरसिम्हा (साउथ)

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 301 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये एनिमेटेड फिल्म थी और बहुत सराही गई थी.

  • 7- अवतार: फायर एंड ऐश (हॉलीवुड)

इस फिल्म ने 243 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. इस फिल्म अवतार सीरीज की तीसरी इंस्टॉलमेंट थी. हालांकि, फिल्म पिछली दो फिल्मों के मुकाबले उम्मीदों पर खड़ी नहीं हो पाई थी.

  • 8- दे कॉल हिम ओजी (साउथ)

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 224 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म में पवन कल्याण लीड रोल में थे.


साउथ Vs बॉलीवुड: 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में किसका दबदबा, देखें लिस्ट

  • 9- Sankranthiki Vasthunam (साउथ)

इस फिल्म ने 222 करोड़ की कमाई की. फिल्म में दग्गुबाती, मीनाक्षी चौधरी जैसे स्टार्स थे.

  • 10- वॉर 2 (बॉलीवुड)

वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स थे. फिल्म ने 220.39 करोड़ का कलेक्शन किया था. 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही थी. इस फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ था, इसी कारण से फिल्म हिट नहीं हो पाई.

2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में पांच साउथ की हैं और चार बॉलीवुड की. वहीं एक हॉलीवुड की फिल्म है.

Published at : 27 Jan 2026 08:45 PM (IST)
