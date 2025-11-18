2026 में 10 बार तो जाना ही पड़ेगा थिएटर, सनी देओल और शाहरुख खान मजबूर कर देंगे आपको
Upcoming 2026 Movies: अगले साल एक-दो नहीं बल्कि कई बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने आ रही हैं. इन सबका जॉनर अलग है लेकिन सबका गोल एक है और वो है फैंस का फुल एंटरटेनमेंट.
साल 2025 विदा लेने वाला है और 2026 बहुत जल्द आने वाला है. नए साल के साथ इंडियन सिनेमा भी बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अगले साल एक नहीं बल्कि 10 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
ये बड़ी फिल्में सिर्फ बजट की वजह से नहीं बल्कि इनकी स्टारकास्ट की वजह से भी हैं. इन 10 फिल्मों की लिस्ट में माइथालॉजी, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरपूर चीजें देखने को मिलेंगी. तो बिना रुके जान लीजिए कि अगले साल कौन सी बड़ी फिल्म और कौन सा स्टार बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने आ रहा है.
2026 में आएंगी ये 10 बड़ी फिल्में
जन नायकन: सबसे पहले तो साउथ एक्टर थलपति विजय की 'जन नायकन' आएगी जिसे 9 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. फिल्म की खास बात बॉबी देओल हैं जिनका स्टारडम फिल्म को और भी बड़ा बना देगा. पूजा हेगड़े भी फिल्म का हिस्सा हैं.
द राजा साब: 9 जनवरी 2026 को सिर्फ थलपति विजय ही नहीं. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी रिलीज की जाएगी. यानी पहले ही महीने सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा.
बॉर्डर 2: सनी देओल की मल्टीस्टार फिल्म और मचअवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को रिलीज की जाएगी. 'गदर 2' और 'जाट' के बाद एक्टर का स्टारडम फिर से वापस आ गया है और फैंस को उम्मीद है कि ये अगली ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है.
टॉक्सिक: इसके बाद 'केजीएफ' स्टार यश की 'टॉक्सिक' आएगी जो 19 मार्च की रिलीज की जाएगी. इस फिल्म में यश के अपोजिट कियारा आडवाणी भी हैं.
पेड्डी: 'चिकिरी चिकिरी' सॉन्ग पहले ही हिट हो चुका है. ये गाना राम चरण की 'पेड्डी' का है. फिल्म का बज पहले से ही बनता जा रहा है. ये फिल्म 26 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म में जाह्नवी कपूर भी हैं.
जेलर 2: सुपरस्टार रजनीकांत भी जून आते-आते बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ जाएंगे. उनकी फिल्म 'जेलर 2' को 12 जून के दिन रिलीज किया जाएगा.
फौजी: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' के अलावा 2026 में एक और बड़ी फिल्म 'फौजी' रिलीज होगी जिसे 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा.
रामायण पार्ट 1: भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रणबीर कपूर और साई पल्लवी लेकर आ रहे हैं. उनकी फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा.
किंग: शाहरुख खान की 'किंग' का टीजर आने के बाद से ही इसकी चर्चा हर ओर है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीस्टारर फिल्म को अगले साल यानी 2026 में ही रिलीज किया जा सकती है.
दृश्यम 3: बॉलीवुड में अजय देवगन और मॉलीवुड में मोहनलाल दोनों की 'दृश्यम' सीरीज की दो-दो फिल्में आ चुकी हैं. फिलहाल तो पता नहीं कि अजय देवगन की 'दृश्यम' कब तक रिलीज होगी लेकिन मोहनलाल अपनी 'दृश्यम 3' लेकर अगले ही साल आने वाले हैं.
