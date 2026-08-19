'स्पाइडर मैन' ने शाहरुख-सलमान और प्रभास को पछाड़ा, सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार बने टॉम हॉलैंड

भारत में हमेशा से ही हॉलीवुड फिल्मों को बेहद प्यार मिलता रहा है. कई हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में ताबड़तोड़ कमाई की है और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही कारनामा करती हुई नजर आई और ये फिल्म अब भारत में 500 करोड़ रुपये कमाने के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है. फिल्म की बड़ी सक्सेस के बाद अब सोनी पिक्चर्स रिलीज़िंग इंटरनेशनल, इंडिया के जनरल मैनेजर और हेड ने इसके लीड एक्टर टॉम हॉलैंड को सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बताया है.

सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार हैं टॉम हॉलैंड

सोनी इंडिया के हेड शोनी पंजीकरण ने हाल ही में हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में टॉम हॉलैंड की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी बॉलीवुड स्टार को भी जो रिएक्शन नहीं मिलता वैसा रिएक्शन लोग टॉम हॉलैंड के लिए दे रहे थे. मैं कहता हूं कि अभी टॉम हॉलैंड सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार हैं. हमेशा से ही स्पाइडर मैन का किरदार पैन-इंडिया रहा है.'

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शाहरुख-सलमान और प्रभास पर भारी पड़े टॉम

टॉम हॉलैंड 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' के जरिए शाहरुख खान, सलमान खान और प्रभास जैसे भारत के बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी-बड़ी फिल्मों को टक्कर देते रहे. ओपनिंग वीकेंड की कमाई के मामले में तो उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था. इससे पहले कोई भी हॉलीवुड फिल्म भारत में ऐसा कारमा नहीं कर पाई थी.

भारत में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म बनी 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे'

टॉम हॉलैंड की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी. जबकि दुनियाभर में इसे 31 जुलाई को रिलीज किया गया था. इसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन इसने भारत में 60.60 करोड़ रुपये कमाए थे और तीन दिनों में इसकी टोटल कमाई 180 करोड़ रुपये हो गई थी. वहीं 20 दिनों में ये अब तक 470 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और भारत में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है. उम्मीद है कि फिल्म भारत में जल्द ही 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लेगी.

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