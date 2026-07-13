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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTMKOC कास्ट फीस: बबीता जी से 204% अधिक फीस लेते हैं जेठालाल, जानें शो के बाकी एक्टर्स को कितनी मिलती है सैलरी

TMKOC कास्ट फीस: बबीता जी से 204% अधिक फीस लेते हैं जेठालाल, जानें शो के बाकी एक्टर्स को कितनी मिलती है सैलरी

Taarak Mehta Cast: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की कास्ट को फैंस बहुत पसंद करते हैं. जेठालाल से लेकर मुनमुन दत्ता तक शो के लिए तगड़ी फीस लेते हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 13 Jul 2026 02:08 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को जल्द ही 18 साल पूरे होने वाले हैं. ये टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो है. इस शो का हर कैरेक्टर अपने आप में खास है. शो में दिलीप जोशी से लेकर मुनमुन दत्ता चर्चा में रहते  हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि शो में आखिर सबसे ज्यादा फीस लेने वाला एक्टर कौन है.

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जेठालाल निकले सबसे आगे

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बबीता जी के रोल के लिए प्रति एपिसोड मुनमुन दत्ता 50 हजार से 75 हजार तक फीस लेती हैं. वहीं दिलीप जोशी शो के लिए प्रति एपिसोड 1.5 लाख से 2 लाख तक फीस लेते हैं. इस हिसाब से दिलीप की फीस मुनमुन से 3 गुना ज्यादा है. वो 200 परसेंट फीस ले रहे हैं.

श्याम पाठक
शो में श्याम पोपटलाल का रोल प्ले कर रहे हैं. शो में वो कुंवारे के रोल में हैं जो शादी के लिए बेताब है. शो के लिए श्याम 60 हजार प्रति एपिसोड फीस लेते हैं.

 
 
 
 
 
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अमित भट्ट
शो में अमित जेठालाल के पित चंपकलाल गढ़ा के रोल में हैं. इस रोल में वो छा गए हैं. असल जिंदगी में वो जेठालाल का रोल निभाने वाले दिलीप जोशी से छोटे हैं. शो के लिए वो 70 हजार प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं.

सोनालिका जोशी और मंदार चांदवडकर

शो में सोनालिका और मंदार पति पत्नी के रोल में हैं. मंदार टीचर आत्माराम भिड़े का किरादर निभा रहे हैं. वहीं सोनालिका माधवी भिड़े का रोल प्ले कर रही हैं. मंदार शो के लिए 80 हजार प्रति एपिसोड फीस चार्ज करते हैं. वहीं सोनालिका शो के लिए 35 हजार प्रति एपिसोड फीस चार्ज करती हैं. मंदार भी बबीता जी से ज्यादा फीस लेते हैं.

तनुज महाशब्दे
शो में तनुज अय्यर के रोल में हैं. शो में वो बबीता जी के पति और एक साइंटिस्ट के रोल में हैं. शो के लिए वो 65000 रुपये प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 13 Jul 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Dilip Joshi TMKOC Munmun Dutt
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