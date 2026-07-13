'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को जल्द ही 18 साल पूरे होने वाले हैं. ये टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो है. इस शो का हर कैरेक्टर अपने आप में खास है. शो में दिलीप जोशी से लेकर मुनमुन दत्ता चर्चा में रहते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि शो में आखिर सबसे ज्यादा फीस लेने वाला एक्टर कौन है.

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जेठालाल निकले सबसे आगे

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बबीता जी के रोल के लिए प्रति एपिसोड मुनमुन दत्ता 50 हजार से 75 हजार तक फीस लेती हैं. वहीं दिलीप जोशी शो के लिए प्रति एपिसोड 1.5 लाख से 2 लाख तक फीस लेते हैं. इस हिसाब से दिलीप की फीस मुनमुन से 3 गुना ज्यादा है. वो 200 परसेंट फीस ले रहे हैं.

श्याम पाठक

शो में श्याम पोपटलाल का रोल प्ले कर रहे हैं. शो में वो कुंवारे के रोल में हैं जो शादी के लिए बेताब है. शो के लिए श्याम 60 हजार प्रति एपिसोड फीस लेते हैं.

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अमित भट्ट

शो में अमित जेठालाल के पित चंपकलाल गढ़ा के रोल में हैं. इस रोल में वो छा गए हैं. असल जिंदगी में वो जेठालाल का रोल निभाने वाले दिलीप जोशी से छोटे हैं. शो के लिए वो 70 हजार प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं.

सोनालिका जोशी और मंदार चांदवडकर

शो में सोनालिका और मंदार पति पत्नी के रोल में हैं. मंदार टीचर आत्माराम भिड़े का किरादर निभा रहे हैं. वहीं सोनालिका माधवी भिड़े का रोल प्ले कर रही हैं. मंदार शो के लिए 80 हजार प्रति एपिसोड फीस चार्ज करते हैं. वहीं सोनालिका शो के लिए 35 हजार प्रति एपिसोड फीस चार्ज करती हैं. मंदार भी बबीता जी से ज्यादा फीस लेते हैं.

तनुज महाशब्दे

शो में तनुज अय्यर के रोल में हैं. शो में वो बबीता जी के पति और एक साइंटिस्ट के रोल में हैं. शो के लिए वो 65000 रुपये प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं.