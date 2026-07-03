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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTigmanshu Dhulia Birthday: जब धमकियों से डरकर रोने लगे थे तिग्मांशु धूलिया, जया बच्चन ने ऐसे बचाई थी जान

Tigmanshu Dhulia Birthday: जब धमकियों से डरकर रोने लगे थे तिग्मांशु धूलिया, जया बच्चन ने ऐसे बचाई थी जान

Tigmanshu Dhulia Birthday: सिनेमा में बतौर एक्टर और डायरेक्टर अपनी पहचान बना चुके तिग्मांशु धूलिया के जन्मदिन पर हम आपको वो किस्सा बता रहे हैं जब मुश्किल वक्त में जया बच्चन ने उनकी मदद की थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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Tigmanshu Dhulia Birthday: बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर तिग्मांशु धुलिया इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा वक्त से काम कर रहे हैं. अपनी फिल्मों और अदाकारी से लाखों दिलों को जीत चुके तिग्मांशु आज 59 साल के हो गए हैं. आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनका वो किस्सा बता रहे हैं जब किसी की धमकियों से डरकर वो रोने लगे थे. उन दिनों उनकी मदद दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन ने की थी.

प्रयागराज में हुआ था जन्म

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग और फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीखने वाले तिग्मांशु धूलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जुलाई 1967 को हुआ था. तिग्मांशु के पिता केसी धूलिया कानपुर डिस्ट्रिक कोर्ट में वकालत करते थे और एक साल के लिए वो जज भी रहे थे.

 
 
 
 
 
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जब धमकियों से डरकर रोने लगे तिग्मांशु

तिग्मांशु धूलिया ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में अपनी लाइफ के एक ऐसे किस्से को लेकर बात की थी जब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें मुंह काला करने और गधे पर बैठाकर घुमाने की धमकियां दी गई थीं. ये सारा मामला उनकी फिल्म 'हासिल' से जुड़ा हुआ है.

स्क्रीन से बातचीत में तिग्मांशु ने बताया था कि इलाहबाद यूनिवर्सिटी में शूटिंग के वक्त उन्हें मारपीट और तोड़फोड़ की धमकी दी गई थी. क्योंकि कुछ लोगों को लगा था कि फिल्म यूनिवर्सिटी और छात्र राजनीति को गलत तरीके से पेश कर रही है. एक्टर ने कहा था, 'मुझे जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस बुलाया गया, जहां यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बैठे थे. उन्होंने धमकी दी कि हमारी शूटिंग की गाड़ियां तोड़ देंगे, मेरा मुंह काला कर गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाएंगे. मैं वहां अकेला था और रोने लगा.'

Tigmanshu Dhulia Birthday: जब धमकियों से डरकर रोने लगे थे तिग्मांशु धूलिया, जया बच्चन ने ऐसे बचाई थी जान

जया बच्चन ने की थी मदद

तिग्मांशु ने आगे बताया था कि मुश्किल वक्त में उन्होंने जया बच्चन से मदद की गुहार लगाई थी. इसके बाद दिवंगत राजनेता और बच्चन परिवार के करीबी रहे अमर सिंह ने इस मामले दखलंदाजी की, जिससे मामला शांत हो गया था.

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तिग्मांशु धूलिया की फिल्में

तिग्मांशु ने हासिल, पान सिंह तोमर, साहब बीवी गैंगस्टर, यारा और बुलेट राजा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. वहीं जीरो, यारा, दिल से, गैंग्स ऑफ वासेपुर, रात अकेली है, शाहिद, हीरो जैसी फिल्मों में वो बतौर एक्टर नजर आए.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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