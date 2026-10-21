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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफायरिंग के दो दिन बाद काम पर लौटे टाइगर श्रॉफ, शुरू की 'लग जा गले' की शूटिंग

फायरिंग के दो दिन बाद काम पर लौटे टाइगर श्रॉफ, शुरू की 'लग जा गले' की शूटिंग

फायरिंग की घटना के दो दिन बाद टाइगर श्रॉफ काम पर लौट आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग में जुट गए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 02:39 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई थी. वो पुष्पा पार्क के पास फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे, तभी तीन हमलावरों ने उनकी कार पर सात राउंड फायरिंग की. गनीमत रही कि टाइगर को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं. इस मामले में मुंबई पुलिस ने तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है. फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है.

अब खबर है कि फायरिंग की घटना के दो दिन बाद ही टाइगर श्रॉफ काम पर लौट आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'लग जा गले' की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच गए हैं.

'लग जा गले' के सेट पर लौटे टाइगर श्रॉफ?

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ 20 अक्टूबर को अपनी फिल्म 'लग जा गले' के सेट पर लौट आए. ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म  है. इसमें टाइगर के साथ जाह्नवी कपूर और लक्ष्य जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रही है, जबकि इसका निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं. राज मेहता इससे पहले 'गुड न्यूज', 'जुगजुग जियो' और 'सेल्फी' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं.

मई 2027 में रिलीज हो सकती है फिल्म

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'लग जा गले' मई 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. फिल्म की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू हुई थी और इसे अप्रैल तक पूरा करने की योजना थी. हालांकि, लक्ष्य के लुक में बदलाव के चलते शूटिंग का शेड्यूल अक्टूबर तक बढ़ गया.

क्या है टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग का मामला?

18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की BMW कार पर उस वक्त फायरिंग की गई, जब वो फुटबॉल ग्राउंड से लौट रहे थे. इस घटना में टाइगर को गोली नहीं लगी, हालांकि उनके हाथ और छाती पर मामूली चोटें आईं. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने लेने का दावा किया है.

मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है. मुंबई पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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