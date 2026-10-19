बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में रविवार शाम को फायरिंग हुई थी. हालांकि एक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें हमले में मामूली चोट आई थी. इस घटना के बीच हम आपको बता रहे हैं कि टाइगर कितने रईस हैं और वो कहां-कहां से कमाई करते हैं? उनकी कमाई का जरिया सिर्फ फिल्में ही नहीं है.

248 करोड़ की नेटवर्थ, एक फिल्म की फीस 30 करोड़

साल 2014 में टाइगर श्रॉफ ने 'हीरोपंती' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. 'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी सिनेमा में एक दशक से ज्यादा बिता चुके टाइगर की टोटल नेटवर्थ 248 करोड़ रुपये है. उनकी एक फिल्म की फीस 25 से 30 करोड़ रुपये के बीच है. एक्टर 'टाइगर श्रॉफ फिल्म्स' नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं.

एक ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई 3 करोड़ तक

36 वर्षीय टाइगर श्रॉफ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो तीन करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. एक्टर कई लाइफस्टाइल और फिटनेस ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं.

फिटनेस बिजनेस और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से भी कमाई

2018 में अभिनेता ने फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड 'प्राउल' (PROWL) की शुरुआत की थी. ये ब्रांड पुरुषों के कपड़े और अन्य एक्सेसरीज में डील करता है. इसके अलावा वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और फिटनेस संबंधित वेंचर 'MMA मैट्रिक्स' से भी जुड़े हुए हैं. एक्टर ने पुणे के हडपसर इलाके में 'यू पुणे' में साढ़े तीन लाख रुपये महीने के किराये पर अपना घर दे रखा है. इसकी कीमत साढ़े सात करोड़ रुपये है. वहीं मुंबई में बांद्रा में उनके घर की कीमत 22.5 करोड़ रुपये है.

गोलीबारी में बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा नरसी पार्क के पास एक मैदान में फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी कार से घर जा रहे थे, तभी उन पर तीन बाइक सवार युवकों में से दो ने फायरिंग शुरू कर दी. एक युवक ने कई राउंड फायरिंग की और दूसरे की बंदूक जाम होने के कारण चल नहीं पाई. हमले में टाइगर के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को ज्यादा चोट आई. जबकि टाइगर मामूली रूप से घायल हुए. तीनों हमलावरों को कोटा से अरेस्ट कर लिया गया. हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.