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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहमले में घायल फैन का हाल जानने अस्पताल पहुंचीं टाइगर श्रॉफ की मां, हुईं इमोशनल

हमले में घायल फैन का हाल जानने अस्पताल पहुंचीं टाइगर श्रॉफ की मां, हुईं इमोशनल

टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ हाल ही में फायरिंग के दौरान घायल हुए उनके फैन और व्लॉगर उमेश चौहान से मिलने पहुंची. उन्होंने उमेश और उनके दोस्तों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 04:00 PM (IST)
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एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस मे कई बड़े खुलासे हो  रहे हैं. इन सब के बीच एक्टर की मां आयशा श्रॉफ हाल ही में केईएम अस्पताल में व्लॉगर उमेश चौहान से मिलने पहुंचीं. उमेश 18 अक्टूबर को हुई गोलीबारी के दौरान घायल हो गए थे.

दरअसल, जुहू में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी, इसी दौरान गलती से उमेश के सीने में गोली लग गई थी.

हमले में घायल फैन का हाल जानने पहुंचीं आयशा श्रॉफ
आयशा श्रॉफ ने उमेश के साथ मौजूद व्लॉगर किसान राजभर से भी मुलाकात की, जो अपने घायल दोस्त को अस्पताल लेकर पहुंचे थे. बातचीत में उन्हनें बताया, 'आयशा श्रॉफ ने उमेश की तबीयत के बारे में पूछा और उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने उमेश के दोस्तों के साथ अपना फोन नंबर भी शेयर किया और कहा कि उनकी सर्जरी के बारे में उन्हें जानकारी देते रहें.'

बता दें, घटना के दौरान टाइगर श्रॉफ अपनी कार में थे और उन्हें मामूली खरोंचें आई थीं, जबकि उमेश चौहान अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं. डॉक्टर उनके सीने से गोली निकालने की तैयारी कर रहे हैं. उनकी सर्जरी होनी है.

किसान राजभर के मुताबिक, अस्पताल में मौजूद उमेश और उनके दोस्तों को आयशा श्रॉफ का उनसे मिलने आना काफी अच्छा लगा. ICU में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'वे काफी इमोशनल हो गई थीं, क्योंकि उन्हें शायद ये एहसास हो गया होगा कि ये इंसान उस हमले में घायल हुआ है, जो असल में उनके बेटे पर किया गया था.'

क्या है मामला?
मालूम हो, 18 अक्टूबर को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की गई. रविवार की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में फुटबॉल ग्राउंड से लौटते समय टाइगर की बीएमडब्ल्यू कार पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की. इस घटना में टाइगर सुरक्षित हैं.

हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

टाइगर नहीं थे निशाना
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर्स का टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाना मकसद नहीं था. वे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान को निशाना बनाना चाहते थे. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 21 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
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