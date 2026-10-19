बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है. फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की BMW कार पर फायरिंग के लिए देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था. इस पिस्टल को , ‘कॉपी पीस’ भी कहा जाता है.

हमलावरों ने कार के सामने के विंडशील्ड और साइड की खिड़की को निशाना बनाते हुए कुल 7 राउंड फायरिंग की थी. इनमें से 5 गोलियां कार में लगीं, जबकि 2 गोलियां निशाने से चूक गईं.

सूत्रों के मुताबिक, पांचवीं गोली चलाने के बाद पैसेंजर साइड की खिड़की के सबसे करीब मौजूद शूटर कार के पास पहुंचा और टाइगर श्रॉफ पर बेहद करीब से गोली चलाने की कोशिश की.

हालांकि, कथित तौर पर पिस्टल जाम हो गई. सूत्रों के मुताबिक, शूटर ने दो बार गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हथियार में खराबी के कारण फायर नहीं हो सका. माना जा रहा है कि हथियार में आई इस खराबी के चलते अभिनेता पर बेहद करीब से गोली चलने से बच गई.

इसके बाद दोनों शूटर उस मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, जिसे कथित तौर पर उनके तीसरे साथी ने पहले से तैयार रखा था.

हमले से पहले की थी रेकी, पुष्पा पार्क के पास 45 मिनट तक इंतजार

सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने हमले से पहले इलाके की रेकी की थी. फायरिंग करने से पहले वे पुष्पा पार्क के पास करीब 45 मिनट तक इंतजार करते रहे.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से अंधेरी पश्चिम रेलवे स्टेशन पहुंचे और पुलिस बीट चौकी के पास ऐसी जगह बाइक छोड़ दी, जहां CCTV की नजर नहीं पड़ने की आशंका है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के सूरत की ओर जाने का संदेह है.

FIR से खुलासा- कैसे हमला हुआ

इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है. FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता फिरदोस इब्राहिम बलोच (47) पिछले 28 वर्षों से टाइगर श्रॉफ के केयरटेकर के रूप में काम कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर वह उनकी गाड़ी भी चलाते हैं.

18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ और फिरदोस सांताक्रूज पश्चिम स्थित एम.एम. मैट्रिक्स जिम से BMW कार (MH-02-GE-0264) में सवार होकर विले पार्ले पश्चिम स्थित जमुनाबाई नर्सरी इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने गए थे.

फुटबॉल खेलने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, तब स्कूल के ग्राउंड के गेट से बाहर निकलकर बाईं ओर मुड़ते समय उनकी कार को निशाना बनाया गया.

क्राइम ब्रांच करेगी जांच

इस हमले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी लेकिन अब इसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया की बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों की जांच अबतक क्राइम ब्रांच ने ही की है. इसी वजह से इस मामले को गंभीरता से जांचने के लिए मामले की जांच को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर किया गया.