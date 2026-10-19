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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहमले से पहले फुटबॉल मैच खेल रहे थे टाइगर श्रॉफ, करणवीर मेहरा बोले- मैंने वहां खून देखा

हमले से पहले फुटबॉल मैच खेल रहे थे टाइगर श्रॉफ, करणवीर मेहरा बोले- मैंने वहां खून देखा

जब टाइगर श्रॉफ पर गोली चली उस वक्त एक्टर करणवीर मेहरा भी वहीं थे. उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी टाइग की गाड़ी के पीछे थे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 19 Oct 2026 08:31 AM (IST)
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एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में रविवार को हमला हुआ. उन पर 7 राउंड फायरिंग हुई. टाइगर श्रॉफ जुहू में पुष्पा पार्क से फुटबॉल खेलकर जा रहे थे, जिस वक्त उन पर हमला हुआ. बाइकसवार दो शख्स ने उन पर फायरिंग की. टाइगर इस हमले में सुरक्षित बच गए. हालांकि, उनके ड्राइवर को गोली लग गई. ड्राइवर अब सुरक्षित है और हॉस्पिटल में एडमिट है.

फुटबॉल मैच में 18 खिलाड़ी थे. इसमें एक्टर अपारशक्ति खुराना, अभिमन्यु दसानी, कोरियोग्राफर सीजर गोंसाल्विस, एक्टर अभिषेक बजाज और करणवीर मेहरा शामिल थे.

जब टाइगर पर गोली चली तब करणवीर मेहरा वहीं थे. उन्होंने बताया उस वक्त आखिर क्या-क्या हुआ.

करणवीर मेहरा ने बताया आंखों देखा हाल

जब टाइगर श्रॉफ को गोली लगी तो उस वक्त एक्टर करणवीर मेहरा भी वहीं थे. उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'मेरी कार उनकी कार के पीछे थी. जब तक हम गेट तक पहुंचे. मेरी कार जब तक वहां पहुंची मैं वहां खून देखा. मुझे पता चला कि टाइगर के ड्राइवर को गोली लगी. मैं खुश हूं कि टाइगर सुरक्षित है. लेकिन ड्राइवर के लिए मेरा दिल भर आ रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ठीक हो जाए. वहां बच्चे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे. मेरी कार थोड़ी सी पीछे थी. वहां बहुत लोग फोटोज ले रहे थे. हमने गोलियों की आवाज सुनी और लोग चिल्ला रहे थे कि किसी को गोली लगी. वहां कुछ लोग पटाखे भी जला रहे थे तो हमें एक बार को लगा था कि पटाखे ही होंगे.'

आगे करण ने कहा, 'मैं लंबे समय से टाइगर को जानता हूं. वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो सभी से इज्जत से बात करते हैं. वो अपने काम से मतलब रखते हैं. ये हुआ देखकर दुख हुआ. मैं उनकी फैमिली को भी अच्छे से जानता हूं. टाइगर और उनके परिवार को ऐसे देखना ट्रॉमा से कम नहीं है. वहां जो फैंस खड़े थे उन्होंने चिल्लाना शुरू किया था. इसके बाद पटाखे रुके और सिक्योरिटी अलर्ट हुई. हमने पुलिस को बुलाया. उस वक्त तक टाइगर ड्राइवर के साथ निकल गए थे.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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