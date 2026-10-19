टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के ताजा मामले ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, जो मुंबई पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है. आखिर ये शूटर मिलते कहां हैं, चुने कैसे जाते हैं और मुंबई में गोली चलाने वाले कौन लोग होते हैं? 18 अक्टूबर 2026 की शाम जुहू में फुटबॉल क्लब के बाहर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई. कोटा पुलिस ने ट्रेन से तीन आरोपियों को पकड़ा, जिसमें दो हरियाणा से और एक बिहार से था...

इस सवाल का जवाब किसी एक केस में नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में दर्ज कई चार्जशीट और पुलिसिया जांच में बिखरा पड़ा है. इसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं...

आखिर शूटर मिलता कहां है?

शूटर ढूंढने का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 'फैन अकाउंट' इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंग के सदस्यों की 'स्वैग' वाली रील्स अपलोड करते हैं, कई बार कोर्ट परिसर से भी.

पंजाब पुलिस ने अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय और राज्यों को बताया था कि ऐसे 6,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए गए, लेकिन नए अकाउंट फिर बन जाते हैं. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कई युवा खुद इन अकाउंट्स को DM करके 'मौका' मांगते हैं. मध्य प्रदेश में गैंग के लोकल हैंडलर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे युवाओं को खोजते थे, जो पहले से अपराध की ओर झुके थे या सिस्टम से नाराज थे. इन्हें 'इंसाफ दिलाने' का नैरेटिव देकर जोड़ा जाता था.

सोशल मीडिया के अलावा जेल का अंदरूनी नेटवर्क सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद जरिया है. सनडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में 700 से ज्यादा शूटर हैं. इनमें से करीब 70% पंजाब और हरियाणा से हैं. बाकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दिल्ली से हैं.

गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद गैंग के सदस्य ही अंदर से नए शूटर भर्ती करते हैं और ज्यादातर शूटर पहले छोटे अपराधों में जेल जाते हैं. वहीं, लॉरेंस के सहयोगियों से मिलते हैं और रिहा होने के बाद उन्हें टारगेट, फंडिंग और हथियार मिलते हैं.

सिलेक्शन का प्रोसेस: पैसा, जरूरत और 'मिशन'

शूटर चुनने में सबसे बड़ी भूमिका पैसों की तंगी निभाती है. बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट में मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम ने कबूल किया कि शुभम लोनकर ने उसे और उसके साथी धर्मराज कश्यप को 10-15 लाख रुपए का लालच दिया और कहा कि टारगेट दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और बम धमाकों में शामिल था.

गौतम उत्तर प्रदेश का एक गरीब प्रवासी मजदूर था, जो कबाड़ के काम में लगा था और बड़े पैसे के लालच में काम करने को तैयार हो गया. मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई ने खुद शूटरों से फोन पर बात की और उन्हें 'देशभक्ति' का लालच दिया, यह कहकर कि सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है. यानी सिलेक्शन सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि एक 'मकसद' के नैरेटिव पर भी टिका होता है.

इसी तरह, सलमान खान फायरिंग केस में शूटरों को शुरू में गोली चलाने में झिझक थी, लेकिन अनमोल बिश्नोई ने उन्हें मनाया और काम के बदले 3 लाख रुपए दिए गए. नवी मुंबई पुलिस की चार्जशीट में यह भी सामने आया कि सलमान खान को मारने का 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. इस काम के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को भर्ती किया जा रहा था.





मुंबई में शूटर कौन बनते हैं?

मुंबई में शूटर मुख्य रूप से बाहर के राज्यों से आते हैं. रोहित शेट्टी केस में शूटर दीपक शर्मा आगरा का था और उसके साथ पकड़े गए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थे. लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब उत्तर प्रदेश से शूटर भर्ती करता है और मुंबई में वारदात कराता है. इसकी वजह यह है कि यूपी और हरियाणा के छोटे कस्बों में बेरोजगार युवाओं की बड़ी तादाद है. इनके पास कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता इसलिए पुलिस की नजर में 'क्लीन' माने जाते हैं.

दूसरी कैटेगरी में लोकल मुंबई के छोटे अपराधी आते हैं, जिन्हें सिर्फ लॉजिस्टिक्स यानी गाड़ी, रेकी और हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रोहित शेट्टी केस में पुणे मॉड्यूल ने गाड़ी और हथियार संभाले, जबकि फायरिंग का काम आगरा मॉड्यूल ने किया. पुणे मॉड्यूल को सिर्फ 60 हजार रुपए मिले, जबकि यूपी मॉड्यूल के सात लोगों को 1 लाख रुपए दिए गए. यानी शूटर की 'कीमत' उसके काम और जोखिम के हिसाब से तय होती है. मुंबई में गोली चलाने वाला महंगा पड़ता है और सिर्फ सपोर्ट करने वाला सस्ता.

नतीजा: पुराना अंडरवर्ल्ड बदल चुका है

पहले शूटर गैंग का पक्का हिस्सा हुआ करते थे, सालों तक साथ रहते थे. अब गैंग डिसेंट्रलाइज्ड हो गए हैं. शूटर किराए पर लिए जाते हैं, एक 'मिशन' पूरा करते हैं और गायब हो जाते हैं.

NIA ने अदालत में यह भी दर्ज कराया था कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए भी अपना सिंडिकेट चला रहा है. मुंबई पुलिस ऐसे मामलों में MCOCA लगाती है, लेकिन सवाल यह है कि जब शूटर हर बार नए चेहरे हों, नए राज्यों से हों और सोशल मीडिया से भर्ती हों, तो सिर्फ गिरफ्तारी से यह सिस्टम रुकेगा या नहीं. बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे केस बताते हैं कि यह सवाल अब सिर्फ क्राइम ब्रांच की फाइल का नहीं, बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा का है.