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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में चौंकाने वाला खुलासा, रिक्शा चालकों के खातों से होती थी गैंग को फंडिंग

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में चौंकाने वाला खुलासा, रिक्शा चालकों के खातों से होती थी गैंग को फंडिंग

टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर फायरिंग मामले में बिश्नोई गैंग के फाइनेंशियल नेटवर्क का खुलासा हुआ है. गैंग ने रिक्शा चालकों और दुकानदारों के बैंक खातों के जरिए शूटरों तक पैसे पहुंचाए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Nov 2026 10:51 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बेहद शातिर फाइनेंशियल नेटवर्क का पता चला है. जांच में खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठा गैंग का गुर्गा अनिल पंडित मुंबई में मौजूद शूटरों तक पैसे पहुंचाने के लिए स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था. इस पूरे नेटवर्क में अनिल का छोटा भाई अभिषेक पंडित और उसकी पत्नी सुनेहा पंडित भी शामिल बताए जा रहे हैं.

क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक, अनिल पंडित विदेश से मुंबई में मौजूद शूटरों फूल सिंह, रेहान और ऋतिक के संपर्क में था और उन्हें लगातार निर्देश दे रहा था. अनिल के कहने पर शूटर मुंबई में ऑटो-रिक्शा चालकों और दुकानदारों को मामूली कमीशन का लालच देकर उनके यूपीआई क्यूआर  कोड हासिल करते थे. इन क्यू आर कोड्स की फोटोज पहले अनिल पंडित को भेजी जाती थीं, जिसके बाद वह अपने भाई अभिषेक पंडित को जानकारी देता था. इसके बाद अभिषेक के निर्देश पर उसकी पत्नी सुनेहा पंडित हरियाणा के करनाल से इन कोड्स के जरिए संबंधित खातों में पैसे ट्रांसफर करती थी.

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ऑटो का किराया और खाने के बिल के बहाने इस्तेमाल किए गए बैंक खाते

जांच में सामने आया है कि मुंबई में रेकी के दौरान शूटरों ने ऑटो-रिक्शा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. किराया देने के समय वे चालकों से कहते थे कि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार ऑनलाइन पैसे भेज देगा. खाते में पैसे आने के बाद शूटर किराए की रकम अपने पास रखकर बाकी पैसे रिक्शा चालक से नकद ले लेते थे.

यही तरीका उन ढाबों, होटलों और दुकानों पर भी अपनाया गया, जहां शूटरों ने खाना खाया या ठहरने के लिए जगह ली. क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान एक दुकानदार के क्यू आर कोड के जरिए 1,510 रुपये ट्रांसफर किए जाने का सबूत मिला. इसके बदले दुकानदार को महज 10 रुपये कमीशन दिया गया, जबकि बाकी 1,500 रुपये शूटरों ने नकद ले लिए.

जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए बनाया गया पूरा नेटवर्क

क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, गैंग ने अपनी फंडिंग और पैसों के लेन-देन का सुराग छिपाने के लिए आम नागरिकों के बैंक खातों को माध्यम बनाया था. इसका मकसद सीधे शूटरों और गैंग के विदेशी नेटवर्क के बीच होने वाले वित्तीय लेन-देन को जांच एजेंसियों की नजर से बचाना था.

हालांकि, क्राइम ब्रांच ने डिजिटल फोरेंसिक और तकनीकी निगरानी के जरिए इस मनी ट्रेल की ज्यादातर कड़ियों को जोड़ लिया है. अब जांच की जा रही है कि सुनेहा पंडित ने कुल कितनी रकम मुंबई में मौजूद शूटरों और इस साजिश में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचाई.

अभिषेक पंडित विदेश में छिपा होने का शक

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मुख्य साजिशकर्ता अनिल पंडित का छोटा भाई अभिषेक पंडित भी इस मामले में वांटेड है. अभिषेक ने वर्ष 2022 में सुनेहा पंडित से शादी की थी. जांच एजेंसियों को शक है कि अभिषेक फिलहाल विदेश में छिपा हुआ है और क्रिप्टो वॉलेट तथा हवाला नेटवर्क के जरिए गैंग के आर्थिक लेन-देन को संभाल रहा है.

अभिषेक के खिलाफ हरियाणा में भी गंभीर मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. मुंबई क्राइम ब्रांच अब अनिल पंडित, अभिषेक और सुनेहा समेत इस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की भूमिका की जांच कर रही है, ताकि फायरिंग की साजिश के साथ-साथ गैंग तक पैसे पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Nov 2026 10:51 AM (IST)
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