Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है नाता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना कनेक्शन

टाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है नाता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना कनेक्शन

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सलमान खान के साथ उनके कनेक्शन की चर्चा हो रही है. दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जैकी श्रॉफ के साथ सलमान की पुरानी दोस्ती है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 19 Oct 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में जानलेवा हमला हुआ. बाइक सवार तीन हमलावरों ने उनकी कार पर सात राउंड गोलियां चलाईं. हालांकि, टाइगर को कोई गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं. पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार कर लिया है. 

वहीं, इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने लेने का दावा किया है. ये गैंग पहले भी बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे चुका है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ और सलमान खान के बीच क्या रिश्ता है और दोनों के बीच क्या कनेक्शन है. 

सलमान खान और टाइगर श्रॉफ का याराना बहुत पुराना है. भले ही इनके बीच कोई सगा रिश्ता न हो, लेकिन दोनों परिवारों का कनेक्शन एकदम पक्का और फिल्मी है. 

जब सलमान खान थे असिस्टेंट और जैकी श्रॉफ थे स्टार

बात उन दिनों की है जब सलमान खान ने हीरो के तौर पर डेब्यू भी नहीं किया था. वो फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे. टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ उस समय बड़े स्टार बन चुके थे. जैकी को सलमान का काम और उनका अंदाज इतना पसंद आया कि वो सलमान की तस्वीरें अपनी जेब में लेकर घूमते थे और बड़े-बड़े डायरेक्टर्स को दिखाते थे. जैकी श्रॉफ की इसी मदद की वजह से सलमान को उनकी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' मिली थी. 

टाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है नाता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना कनेक्शन

टाइगर श्रॉफ की मम्मी के साथ सलमान खान का पहला काम

एक और मजेदार बात ये है कि सलमान खान ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ के साथ किया था. साल 1983 में एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक (कैम्पा कोला) का विज्ञापन आया था. इस एड में 16 साल के सलमान खान और आयशा श्रॉफ ने साथ में काम किया था. यानी टाइगर के मम्मी-पापा दोनों के साथ सलमान का बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है. 

टाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है नाता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना कनेक्शन

बड़े भाई जैसा प्यार 

इसी पुरानी दोस्ती की वजह से सलमान खान आज भी टाइगर श्रॉफ को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं. जब टाइगर ने बॉलीवुड में कदम रखा, तो सलमान ने उनका खुलकर सपोर्ट किया. दोनों अक्सर एक-दूसरे की फिटनेस और एक्शन की तारीफ करते दिखते हैं. 

सलमान-जैकी ने इन फिल्मों में किया साथ काम 

सलमान खान और जैकी श्रॉफ 'बंधन' (1998), 'भारत' (2019), 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (2021), 'वीर' (2010), 'क्यों की' (2005), 'कहीं प्यार ना हो जाए' (2000), 'सिर्फ तुम' (1999) और 'युवराज' (2008) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. 

इस फिल्म में साथ दिखेंगे सलमान-जैकी

अब सलमान खान और जैकी श्रॉफ जल्द ही फिल्म 'SVC63' में साथ नजर आएंगे. इस पैन-इंडिया फिल्म को राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि वामशी पैडिपल्ली इसका निर्देशन कर रहे हैं. फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' बताया जा रहा है. सलमान इन दिनों इसकी शूटिंग में व्यस्त हैं. साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा भी इस फिल्म में नजर आएंगी. फिल्म को ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है.

दोस्ती की वजह से बढ़ी मुश्किलें? 

ये गहरी दोस्ती हाल ही में तब भारी पड़ गई जब अक्टूबर 2026 में जुहू में टाइगर श्रॉफ पर अचानक फायरिंग की घटना हुई. इस हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया कि उन्होंने टाइगर को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो सलमान खान के बहुत करीब हैं. 

टाइगर श्रॉफ और सलमान खान का क्या है नाता? जैकी श्रॉफ से जुड़ा है पुराना कनेक्शन

इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बीच सलमान खान ने बड़ा फैसला लिया है. वो इस हफ्ते 'बिग बॉस 20' का वीकेंड का वार एपिसोड होस्ट नहीं करेंगे. उन्होंने खुद घरवालों को ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पहले की वर्क कमिटमेंट की वजह से वो अगले हफ्ते शो होस्ट नहीं करेंगे. उनकी जगह रोहित शेट्टी शो होस्ट करेंगे.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रवि दुबे से सुनीता आहूजा तक, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- ईश्वर ने उनकी रक्षा की
रवि दुबे से सुनीता आहूजा तक, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- ईश्वर ने उनकी रक्षा की
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
बॉलीवुड
'उस पर माता रानी की कृपा है...' टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से दुखी हुईं गोविंदा की वाइफ, दिया ऐसा रिएक्शन
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से दुखी हुईं गोविंदा की वाइफ, दिया ऐसा रिएक्शन
बॉलीवुड
'आशिकी' से 'सैयारा' तक, रोमांस का जादू क्यों नहीं हुआ फीका? गुरमीत ने खोला राज
'आशिकी' से 'सैयारा' तक, रोमांस का जादू क्यों नहीं हुआ फीका? गुरमीत ने खोला राज
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget