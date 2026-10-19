बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में जानलेवा हमला हुआ. बाइक सवार तीन हमलावरों ने उनकी कार पर सात राउंड गोलियां चलाईं. हालांकि, टाइगर को कोई गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं. पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं, इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने लेने का दावा किया है. ये गैंग पहले भी बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे चुका है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ और सलमान खान के बीच क्या रिश्ता है और दोनों के बीच क्या कनेक्शन है.

सलमान खान और टाइगर श्रॉफ का याराना बहुत पुराना है. भले ही इनके बीच कोई सगा रिश्ता न हो, लेकिन दोनों परिवारों का कनेक्शन एकदम पक्का और फिल्मी है.

जब सलमान खान थे असिस्टेंट और जैकी श्रॉफ थे स्टार

बात उन दिनों की है जब सलमान खान ने हीरो के तौर पर डेब्यू भी नहीं किया था. वो फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे. टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ उस समय बड़े स्टार बन चुके थे. जैकी को सलमान का काम और उनका अंदाज इतना पसंद आया कि वो सलमान की तस्वीरें अपनी जेब में लेकर घूमते थे और बड़े-बड़े डायरेक्टर्स को दिखाते थे. जैकी श्रॉफ की इसी मदद की वजह से सलमान को उनकी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' मिली थी.

टाइगर श्रॉफ की मम्मी के साथ सलमान खान का पहला काम

एक और मजेदार बात ये है कि सलमान खान ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ के साथ किया था. साल 1983 में एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक (कैम्पा कोला) का विज्ञापन आया था. इस एड में 16 साल के सलमान खान और आयशा श्रॉफ ने साथ में काम किया था. यानी टाइगर के मम्मी-पापा दोनों के साथ सलमान का बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है.

बड़े भाई जैसा प्यार

इसी पुरानी दोस्ती की वजह से सलमान खान आज भी टाइगर श्रॉफ को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं. जब टाइगर ने बॉलीवुड में कदम रखा, तो सलमान ने उनका खुलकर सपोर्ट किया. दोनों अक्सर एक-दूसरे की फिटनेस और एक्शन की तारीफ करते दिखते हैं.

सलमान-जैकी ने इन फिल्मों में किया साथ काम

सलमान खान और जैकी श्रॉफ 'बंधन' (1998), 'भारत' (2019), 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (2021), 'वीर' (2010), 'क्यों की' (2005), 'कहीं प्यार ना हो जाए' (2000), 'सिर्फ तुम' (1999) और 'युवराज' (2008) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

इस फिल्म में साथ दिखेंगे सलमान-जैकी

अब सलमान खान और जैकी श्रॉफ जल्द ही फिल्म 'SVC63' में साथ नजर आएंगे. इस पैन-इंडिया फिल्म को राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि वामशी पैडिपल्ली इसका निर्देशन कर रहे हैं. फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' बताया जा रहा है. सलमान इन दिनों इसकी शूटिंग में व्यस्त हैं. साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा भी इस फिल्म में नजर आएंगी. फिल्म को ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है.

दोस्ती की वजह से बढ़ी मुश्किलें?

ये गहरी दोस्ती हाल ही में तब भारी पड़ गई जब अक्टूबर 2026 में जुहू में टाइगर श्रॉफ पर अचानक फायरिंग की घटना हुई. इस हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया कि उन्होंने टाइगर को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो सलमान खान के बहुत करीब हैं.

इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बीच सलमान खान ने बड़ा फैसला लिया है. वो इस हफ्ते 'बिग बॉस 20' का वीकेंड का वार एपिसोड होस्ट नहीं करेंगे. उन्होंने खुद घरवालों को ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पहले की वर्क कमिटमेंट की वजह से वो अगले हफ्ते शो होस्ट नहीं करेंगे. उनकी जगह रोहित शेट्टी शो होस्ट करेंगे.