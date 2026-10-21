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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ कार फायरिंग के तीनों आरोपियों तक कैसे पहुंची थी पुलिस? हो गया खुलासा

टाइगर श्रॉफ कार फायरिंग के तीनों आरोपियों तक कैसे पहुंची थी पुलिस? हो गया खुलासा

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस ने तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की है. वहीं अब ये भी पता चल गया है कि इन आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 21 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसी के साथ इस केस में लगातार नए-नए खुलासे भी हो रहे हैं. वहीं अब इस मामले में अब बड़ा अपडेट आया है कि पुलिस को कैब ड्राइवर के फ़ोन कॉल से तीनों आरोपियों का पता लगाने में मदद मिली थी.

कैसे पकड़े गए टाइगर श्रॉफ फायरिंग के आरोपी? 
दरअसल घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने सूरत जाने के लिए एक कैब बुक की थी.  कैब ड्राइवर ने बुकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर पर कॉल किया. टेक्निकल जांच के जरिए, पुलिस ने कैब ड्राइवर का पता लगाया, जिसने बताया कि उसने तीनों संदिग्धों को सूरत रेलवे स्टेशन पर उतारा था.

ट्रेन शेड्यूल, रिज़र्वेशन चार्ट और सूरत रेलवे स्टेशन से मिली टेक्निकल जानकारी को एनालाइज करके, पुलिस ने पता लगाया कि आरोपी पुणे-जयपुर एक्सप्रेस से राजस्थान जा रहे थे. इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया, और एक जॉइंट ऑपरेशन में कोटा रेलवे स्टेशन पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

तीनों आरोपी कोटा से लाए गए मुंबई
वहीं पुलिस मंगलवार रात तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्थान के कोटा से मुंबई लाई है. आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा. इसी के साथ पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ उनके कथित संबंधों, हथियारों के सोर्स और कथित तौर पर उन्हें पनाह और पैसे की मदद देने वाले साथियों की जांच के लिए आरोपियों की कस्टडी मांग सकती है. 

सलमान खान थे असली टारगेट
इन सबके बीच बड़ा खुलासा हुआ कै हि कि आरोपियों के असल टारगेट सलमान खान थे न कि टाइगर श्रॉफ. आरोपियों ने सलमान खान के घर की रेकी भी की थी लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देख उन्होंने अपना प्लान बदल दिया. इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया से जानकारी मिली की टाइगर बिना सिक्योरिटी के संडे को जुहू के पुष्पा नरसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलने आते हैं.

इसके बाद आरोपियों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की. हालांकि एक्टर इस जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गए लेकिन उनका ड्राइवर और एक फैन घायल हो गया. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
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