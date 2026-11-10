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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: पब्लिक प्लेस पर फैंस के बीच न जाए सेलेब्स, मुंबई पुलिस ने दी हिदायत

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 12:21 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले के बाद पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान कई सेलिब्रिटी के घर के बाहर हुई रेकी की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद अब मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सितारों को बड़ी हिदायत दी है. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने सभी अभिनेताओं को कहा कि सार्वजनिक ठिकानों पर फैंस के बीच जाने से बचें. 

आपको बता दें कि अब तक कई अभिनेताओं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है. सूत्रों ने बताया की अभिनेताओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐतियातन इस तरह की हिदायत दी गई है. यहां तक की अनजान भीड़ में खड़े होकर सेल्फी ना लेने की भी सलाह दी गई है. इसके साथ ही कहा गया है कि सितारे ऐसे इवेंट में भी ना जाएं जहाँ उन्हें दिक्कत होने की आशंका हो सकती है. 

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About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:21 PM (IST)
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