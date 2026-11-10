टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: पब्लिक प्लेस पर फैंस के बीच न जाए सेलेब्स, मुंबई पुलिस ने दी हिदायत

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले के बाद पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान कई सेलिब्रिटी के घर के बाहर हुई रेकी की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद अब मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सितारों को बड़ी हिदायत दी है. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने सभी अभिनेताओं को कहा कि सार्वजनिक ठिकानों पर फैंस के बीच जाने से बचें.

आपको बता दें कि अब तक कई अभिनेताओं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है. सूत्रों ने बताया की अभिनेताओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐतियातन इस तरह की हिदायत दी गई है. यहां तक की अनजान भीड़ में खड़े होकर सेल्फी ना लेने की भी सलाह दी गई है. इसके साथ ही कहा गया है कि सितारे ऐसे इवेंट में भी ना जाएं जहाँ उन्हें दिक्कत होने की आशंका हो सकती है.