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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूके सूरत से की बरामद

मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूके सूरत से की बरामद

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Oct 2026 08:15 AM (IST)
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टाइगर श्रॉफ फायरिंग पर फायरिंग मामले में पुलिस की जांच जा रही है और लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत से बरामद की हैं.  सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने सूरत से दो पिस्तौल को बरामद करके उसे जब्त कर लिया है, हालांकि इन हथियारों की बरामदगी किसी अज्ञात जगह या शख्स के पास से हुई है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.  

सूत्रों के मुताबिक, शूटरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के दौरान इन हथियारों को सूरत में छिपा दिया था. इस बरामदगी के बाद अब पुलिस इन हथियारों को जांच के लिए फोरेंसिक भेजेगी. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Oct 2026 08:15 AM (IST)
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