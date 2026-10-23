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मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूके सूरत से की बरामद
टाइगर श्रॉफ फायरिंग पर फायरिंग मामले में पुलिस की जांच जा रही है और लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत से बरामद की हैं. सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने सूरत से दो पिस्तौल को बरामद करके उसे जब्त कर लिया है, हालांकि इन हथियारों की बरामदगी किसी अज्ञात जगह या शख्स के पास से हुई है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.
सूत्रों के मुताबिक, शूटरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के दौरान इन हथियारों को सूरत में छिपा दिया था. इस बरामदगी के बाद अब पुलिस इन हथियारों को जांच के लिए फोरेंसिक भेजेगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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