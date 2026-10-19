टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: 10 राउंड फायरिंग, दर्द में कराहने की आवाज, घटना का वीडियो वायरल

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग दिल दहला देने वाली घटना रही है. रविवार 18 अक्तूबर की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया, जब जुहू के पुष्पा पार्क में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था और लोग अपने चहेते स्टार टाइगर श्रॉफ की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे. फायरिंग की घटना के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें फायरिंग और दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही है.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर की कार पर सामने से लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसमें दो शख्स एक्टर की कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं. वहीं, फायरिंग के साथ ही लोगों की दर्द में कराहने की आवाजें सुनाई आ रही हैं.

गाड़ी के कांच पर 7 राउंड फायर



टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में सामने आए वीडियो में आरोपी नजदीक से गोली मारते नजर आए. लोग टाइगर के गाड़ी की तरफ भागते हैं. टाइगर के ड्राइवर को भागते हुए एक सफेद हेलमेट पहने सफेद टी शर्ट पहने लड़का संभाल रहा है. ड्राइवर को हाथ पर गोली लगती है. ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर और बगल में टाइगर बैठे थे.

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इसके साथ ही सामने आई जानकारी के अनुसार, गाड़ी के कांच पर 7 राउंड फायरिंग की जाती है. टाइगर का ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और टाइगर ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं. टाइगर ही उसे अस्पताल नानावटी ले गए, जो कि क्राइम स्पॉट से डेढ़ किमी दूरी पर है.उनके ड्राइवर का नाम फिरदौस बताया जा रहा है.

ऑटो वाले की चेस्ट पर लगी गोली

इसके साथ ही इस फायरिंग की घटना में दूसरा शख्स जिसे गोली लगी वो ऑटो वाला उमेश चौहान है, जो 35 साल है. इसका भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गोली लगने के बाद दर्द कराहते हुए नजर आया. बताया जा रहा है कि उमेश की बाएं चेस्ट पर गोली लगी है. उन्हें 2 MM का घाव बताया जा रहा है. हालांकि, उसे भी समय रहते ही नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है.

मुंबई पुलिस को शूटर्स की बाइक मिली

वहीं, मुंबई पुलिस ने जहां घटना के बाद कपड़ों के रंग के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया वहीं, एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. मुंबई पुलिस को शूटर्स की बाइक मिली है. गोली चलाने के बाद हमलवार जुहू से भागे और अंधेरी वेस्ट गए जहां उन्होंने बाइक छोड़ दी थी.

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फायरिंग की घटना के बाद शूटर्स कहां गए क्या किया?

- अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने के बाद आरोपी अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे.

- जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी हमले में इस्तेमाल की गई बाइक अंधेरी स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए.

- पुलिस ने अंधेरी स्टेशन से हमले में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त कर ली है.

- शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में इस्तेमाल की गई बाइक मुंबई की ही है.

- बाइक की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर के आधार पर पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

- पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों के आगे जाने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है.