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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हथियार मॉड्यूल का हुआ खुलासा, सलमान खान थे असली टारगेट, एक्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा

'टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हथियार मॉड्यूल का हुआ खुलासा, सलमान खान थे असली टारगेट, एक्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पुलिस काफी गहराई से जांच कर रही है. इस मामले में आरोपियों के पकड़े जाने के बाद हथियार मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ हो गया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 02:49 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को इन्हें मुंबई भा लाया जा चुका है. इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए टाइगर फायरिंग केस में हथियार मॉड्यूल का खुलासा किया है और चार को गिरफ्तार किया है. इस बीच कई और बड़े खुलासे हुए हैं. 

दिल्ली पुलिस ने हथियार मॉड्यूल का किया खुलासा
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. इन पर आरोप है कि इन्होंने मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कुणाल, सुमित, राधा और बबीता के रूप में हुई है. पुलिस ने 20 अक्टूबर को दिल्ली और हरियाणा से इन्हें पकड़ा। पुलिस ने गैंगस्टर अनिल पंडित से जुड़े हथियारों की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

पुलिस के मुताबिक 21 साल का कुणाल और 19 साल का सुमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, जबकि 23 साल की राधा और 23 साल की बबीता उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. आरोप है कि राधा और बबीता लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कूरियर का काम कर रही थीं. वे एक पिस्तौल और कारतूस लेकर ट्रेन से मुंबई पहुंचीं और वहां एक नाबालिग लड़के को बैग सौंप दिया.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया.  इसके बाद मुंबई पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी, अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मुंबई पुलिस को उन्हें मुंबई ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी.

टाइगर श्रॉफ नहीं सलमान खान थे असली टारगेट
वहीं टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में ये भी खुलासा हुआ है कि इस हमले के लिए शूटरों का असल टारगेट सलमान खान थे. शूटर्स ने सुपरस्टार के घर की रेकी भी की थी लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देख उन्होंने प्लान बदल दिया. फिर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि टाइगर श्रॉफ हर संडे बिना सिक्योरिटी के फुटबॉल खेलने जाते हैं. इसके बाद शूटर्स ने टाइगर को ईजी टारगेट मानकर संडे को उनकी गाड़ी पर फायरिंग की. एक्टर इस हमले में बाल-बाल बचे हैं लेकिन उनके ड्राइवर और उनके एक फैन को चोटें आई हैं. 

सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा
वहीं अब मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू कर एक्टर की सिक्योरिटी में कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं. इतना ही नहींआधुनिक हथियारों से लैस गार्ड भी सुपरस्टार की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं. इन गार्ड्स के पास MP5 SD6 सबमशीन गन है. 

 

 

Published at : 21 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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