Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: छात्र संघ का चुनाव जीतने में बिश्नोई गैंग ने की थी प्रांजल की मदद, बदले में बना गैंग का खास गुर्गा

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: छात्र संघ का चुनाव जीतने में बिश्नोई गैंग ने की थी प्रांजल की मदद, बदले में बना गैंग का खास गुर्गा

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. इस मामले के तार हरियाणा के छात्र संघ विजेता प्रांजल ठकरान से जुड़ रहे हैं, आरोप है कि वो बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 28 Oct 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में आरोपी प्रांजल ठकरान की भूमिका को लेकर अहम खुलासे हुए हैं. जांच के मुताबिक, बिश्नोई गैंग ने हरियाणा में छात्र संघ का चुनाव जीतने में प्रांजल की मदद की थी. इसके बाद वह पहले गैंग के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम करने लगा और धीरे-धीरे गिरोह के अहम सदस्यों में शामिल हो गया.

पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश में शामिल आरोपियों के बीच तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रांजल को दी गई थी.

छात्र संघ के चुनाव से गैंग तक पहुंचा प्रांजल

मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक, प्रांजल ठकरान ने वर्ष 2025 में हरियाणा के हिंदू कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था. इस दौरान बिश्नोई गैंग से जुड़े स्थानीय बदमाशों ने उसकी मदद की थी. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव जीतने के बाद प्रांजल गैंग के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा.

शुरुआत में प्रांजल ने स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हुए गैंग को जानकारी और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई. बाद में वह गैंग के कथित मास्टरमाइंड अनिल पंडित के करीब आ गया और गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगा.

फायरिंग की साजिश में समन्वय की जिम्मेदारी

जांच में सामने आया है कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश में शामिल आरोपियों के बीच समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी अनिल पंडित ने प्रांजल को सौंपी थी. पुलिस के मुताबिक, उसे शूटरों, हथियारों की व्यवस्था करने वालों और अन्य सहयोगियों के बीच तालमेल बनाए रखने का काम दिया गया था.

जांच एजेंसियों के अनुसार, अमृतसर में अवैध हथियारों की खेप पहुंचने के बाद प्रांजल ने अपने सहयोगियों कुणाल और अन्य साथियों को हथियार लेने के लिए भेजा था. पुलिस उसके कथित आपराधिक नेटवर्क और पहले की गतिविधियों की भी जांच कर रही है.

रंगदारी और हथियारों की व्यवस्था में भी नाम

क्राइम ब्रांच की जांच में प्रांजल का नाम हरियाणा के सोनीपत इलाके में व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और आपराधिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने जैसे मामलों से भी जुड़ने की बात सामने आई है. जांच के मुताबिक, मार्च 2026 में हरियाणा में हुए एक हमले के लिए हथियार मुहैया कराने में भी उसकी कथित भूमिका रही थी.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रांजल ने अलग-अलग आपराधिक गतिविधियों में किस तरह भूमिका निभाई और टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश में नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ उसका कितना समन्वय था.

मोबाइल से मिलीं हथियारों और बदमाशी से जुड़ी पोस्ट

क्राइम ब्रांच को प्रांजल के मोबाइल फोन की जांच के दौरान सोशल मीडिया पर साझा की गई कई पोस्ट और वीडियो मिलने की जानकारी है. इनमें हथियारों के साथ रील, कारतूस की माला पहने हुए क्लिप, मारपीट और शराब पार्टी से जुड़े वीडियो शामिल बताए जा रहे हैं. इसके अलावा पानीपत जेल के बाहर का एक वीडियो भी मिलने की बात सामने आई है.

जांच एजेंसी इन डिजिटल सबूतों की पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों और उसके कथित आपराधिक संपर्कों के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके.

सभी आरोपियों पर MCOCA के तहत कार्रवाई

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में संगठित अपराध गिरोह की भूमिका सामने आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत कार्रवाई की है.

पुलिस का आरोप है कि फायरिंग की वारदात एक संगठित आपराधिक नेटवर्क की साजिश का हिस्सा थी.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख
रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में
बॉलीवुड
क्या रणबीर की 'रामायण' की डबिंग में AI का हुआ है इस्तेमाल? नितेश तिवारी ने बता दिया सारा सच
क्या 'रामायण' की डबिंग में AI का हुआ है इस्तेमाल? नितेश तिवारी ने बता दिया सारा सच
बॉलीवुड
ए आर रहमान से हनी सिंह तक, कौन हैं इंडिया के 5 सबसे अमीर सिंगर्स? जानें- सभी की नेट वर्थ
ए आर रहमान से हनी सिंह तक, कौन हैं इंडिया के 5 सबसे अमीर सिंगर्स?
बॉलीवुड
रणबीर की 'रामायण' एडवांस बुकिंग में कर रही धमाका,14 करोड़ के पार हुई कमाई, खतरे में 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड
'रामायण' एडवांस बुकिंग में कर रही धमाका, 14 करोड़ के पार हुई कमाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक MLC चुनाव में BJP 3 पर जीती, कांग्रेस के हाथ खाली, देवेगौड़ा की पार्टी ने चौंकाया
कर्नाटक MLC चुनाव में BJP 3 पर जीती, कांग्रेस के हाथ खाली, देवेगौड़ा की पार्टी ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव की 6 सीटों के नतीजे साफ, एक क्लिक में जानें कौन जीता-कौन हारा
यूपी एमएलसी चुनाव की 6 सीटों के नतीजे साफ, एक क्लिक में जानें कौन जीता-कौन हारा
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाने की उठी मांग, क्या रोहित शर्मा की लेंगे जगह?
अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाने की उठी मांग, क्या रोहित शर्मा की लेंगे जगह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
विश्व
इजरायल चुनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, उनके साथ से नेतन्याहू को हुआ फायदा
इजरायल चुनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, उनके साथ से नेतन्याहू को हुआ फायदा
ऑटो
E100 फ्यूल में लगाएं आग तो क्या होगा अंजाम? भूल से भी न करें कोशिश
E100 फ्यूल में लगाएं आग तो क्या होगा अंजाम? भूल से भी न करें कोशिश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget