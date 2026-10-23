मुंबई के जुहू इलाके में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में कोटा से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक ऋतिक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, ऋतिक पिछले एक साल से मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के स्लीपर सेल के तौर पर सक्रिय था.

वो रैपिडो राइडर के रूप में अपनी पहचान छिपाकर बॉलीवुड हस्तियों के पॉश इलाकों में घूमता था और उनके घरों की रेकी करता था. इतना ही नहीं, वह इन इलाकों के वीडियो बनाकर बिश्नोई गैंग के गुर्गों को भी भेजता था.

रैपिडो राइडर बनकर 1 साल से रेकी कर रहा था

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, अंधेरी पूर्व में किराए का घर लेकर रहने से पहले ऋतिक ने कुछ महीने जुहू और गोरेगांव जैसे इलाकों में बिताए थे. जुहू में रहने के दौरान उसने वहां के पते पर आधार कार्ड भी बनवा लिया था, ताकि उसकी पहचान पर किसी को शक न हो.

बाइक टेक्सी राइडर की नौकरी की आड़ में वो फिल्मी हस्तियों की दिनचर्या और उनके घरों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी जुटा रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रहने के दौरान ऋतिक को खर्च के लिए लगातार पैसे मिलते थे.

बिश्नोई गैंग पहुंचा रही थी खर्च के पैसे

सूत्रों के मुताबिक, गैंग के लोग उसे आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे, ताकि मुंबई में रहने के दौरान उसे किसी तरह की परेशानी न हो. इसके अलावा, उसे भरोसा दिलाया गया था कि सही समय आने पर उसे एक बड़ा और अहम काम सौंपा जाएगा, जिसके बाद उसे मोटी रकम देने का वादा किया गया था.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश में उसकी कथित भूमिका को इसी सिलसिले से जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल, कोटा से गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ऋतिक से पूछताछ कर रही है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मुंबई में फैले इसके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी है.

इस खुलासे के बाद बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.