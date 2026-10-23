Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBreaking News: टाइगर श्रॉफ केस में बड़ा खुलासा, रैपिडो राइडर बनकर 1 साल से रेकी कर रहा था बिश्नोई गैंग का शूटर

Breaking News: टाइगर श्रॉफ केस में बड़ा खुलासा, रैपिडो राइडर बनकर 1 साल से रेकी कर रहा था बिश्नोई गैंग का शूटर

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है. बिश्नोई गैंग का शूटर ऋतिक 1 साल से रैपिडो राइडर बनकर रेकी कर रहा था. वो अपनी पहचान छिपाकर बॉलीवुड हस्तियों के पॉश इलाकों में घूमता था.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Oct 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के जुहू इलाके में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में कोटा से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक ऋतिक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, ऋतिक पिछले एक साल से मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के स्लीपर सेल के तौर पर सक्रिय था.

वो रैपिडो राइडर के रूप में अपनी पहचान छिपाकर बॉलीवुड हस्तियों के पॉश इलाकों में घूमता था और उनके घरों की रेकी करता था. इतना ही नहीं, वह इन इलाकों के वीडियो बनाकर बिश्नोई गैंग के गुर्गों को भी भेजता था.

रैपिडो राइडर बनकर 1 साल से रेकी कर रहा था 
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, अंधेरी पूर्व में किराए का घर लेकर रहने से पहले ऋतिक ने कुछ महीने जुहू और गोरेगांव जैसे इलाकों में बिताए थे. जुहू में रहने के दौरान उसने वहां के पते पर आधार कार्ड भी बनवा लिया था, ताकि उसकी पहचान पर किसी को शक न हो.

बाइक टेक्सी राइडर की नौकरी की आड़ में वो फिल्मी हस्तियों की दिनचर्या और उनके घरों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी जुटा रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रहने के दौरान ऋतिक को खर्च के लिए लगातार पैसे मिलते थे.

बिश्नोई गैंग पहुंचा रही थी खर्च के पैसे
सूत्रों के मुताबिक, गैंग के लोग उसे आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे, ताकि मुंबई में रहने के दौरान उसे किसी तरह की परेशानी न हो. इसके अलावा, उसे भरोसा दिलाया गया था कि सही समय आने पर उसे एक बड़ा और अहम काम सौंपा जाएगा, जिसके बाद उसे मोटी रकम देने का वादा किया गया था.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश में उसकी कथित भूमिका को इसी सिलसिले से जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल, कोटा से गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ऋतिक से पूछताछ कर रही है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मुंबई में फैले इसके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी है.

इस खुलासे के बाद बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' का 8वें दिन भौकाल, अब बनेगी तमिल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'जेलर 2' का 8वें दिन भौकाल, अब बनेगी तमिल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
Box Office: थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल
थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल
बॉलीवुड
मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूकें सूरत से की बरामद
मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मे इस्तेमाल बंदूकें सूरत से की बरामद
बॉलीवुड
पूर्व क्रिकेट सौरव गांगुली को दिल्ली HC से झटका, फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी ठुकराई
सौरव गांगुली को दिल्ली HC से झटका, फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर नहीं लगी रोक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget