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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: बबीता ने खुद को बताया 'बेगुनाह', मुंबई में हथियार पहुंचाने का आरोप

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: बबीता ने खुद को बताया 'बेगुनाह', मुंबई में हथियार पहुंचाने का आरोप

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई में हथियार पहुंचाने का आरोप राधा और बबीता पर है. ऐसे में बबीता का कहना है कि वो इस मामले में निर्दोष है. साथ ही दावा किया कि उसे हथियार की कोई जानकारी नहीं थी.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 26 Oct 2026 06:28 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग कस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शूटर्स से लेकर हथियार पहुंचाने वालों तक के नाम शामिल हैं. इस मामले में राधा और बबीता नाम की दो महिलाओं पर मुंबई में हथियार पहुंचाने का भी आरोप है, जो कि अब पुलिस कस्टडी में हैं. ऐसे में बबीता ने खुद को 'बेगुनाह' बताया है.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई में हथियार पहुंचाने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने राधा और बबीता को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि राधा और बबीता एक-दूसरे को पहले से जानती हैं.

बबीता का दावा- नहीं थी कोई जानकारी

क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बबीता ने खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा किया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मुंबई में हथियार पहुंचाया जा रहा है. बबीता के मुताबिक, राधा ने उससे मुंबई घूमने चलने के बारे में पूछा था. उसे घूमने का शौक था और मुंबई जाने का मौका मिलने पर उसने हामी भर दी.

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ केस के बाद रणबीर-कार्तिक के फुटबॉल खेलने पर लगी रोक! हमले के बाद उठाया बड़ा कदम

मुंबई घूमने के लिए दिए गए थे 20-25 हजार रुपये

जांच के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक, आरोपी कुणाल ने मुंबई घूमने के लिए राधा को 20-25 हजार रुपये दिए थे. बबीता का दावा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुंबई आने के पीछे हथियार पहुंचाने की कोई साजिश थी.

होटल में आया शख्स, राधा ने सौंपा बॉक्स

बबीता ने क्राइम ब्रांच को बताया कि मुंबई पहुंचने के बाद वह और राधा एक होटल में रुकी थीं. इसी दौरान वहां एक शख्स आया, जिसे राधा ने कुणाल का दोस्त बताया. बबीता के मुताबिक, राधा ने उस शख्स को कवर में लिपटा हुआ एक बॉक्स सौंपा.

जब बबीता ने बॉक्स के बारे में पूछा,तो राधा ने कथित तौर पर बताया कि उसमें मेडिकल किट है और कुणाल ने उसे अपने दोस्त को देने के लिए कहा था.

बबीता को हुआ शक, राधा पर बहाने बनाने का आरोप

बबीता के बयान के मुताबिक, उसने बॉक्स को लेकर राधा से कई बार सवाल किए, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था. हालांकि, बबीता का दावा है कि राधा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी शंका दूर करने की कोशिश करती रही.

बबीता ने पूछताछ में दावा किया कि उसे टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की साजिश के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी. उसका कहना है कि अगर उसे हथियार पहुंचाने या फायरिंग की योजना के बारे में पता होता, तो वह इस मामले में शामिल नहीं होती.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
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