टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे आरोपी, बबीता के छलके आंसू

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने केवल मुंबई ही नहीं बल्कि देशभर के लोगों का दिल दहला दिया, जिस तरीके से एक्टर पर सामने से उनकी कार पर हमला हुआ ये काफी डरावना था. हजारों की भीड़ में हुए इस हमले में एक्टर सेफ बच गए थे. साथ ही मुंबई पुलिस ने 20 टीमों का गठन करके मामले की तेजी से जांच की, जिसमें अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ऐसे में बबीता की कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बबीता समेत अन्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें शूटर्स भी शामिल थे. बबीता ने ही शूटर्स तक हथियार पहुंचाने में मदद की थी. ऐसे में कोर्ट में पेशी के दौरान बबीत भावुक हो गई. उसके आंसू छलक पड़े. साथ ही आरोपियों की पुलिस कस्टडी चार और दिनों तक दी गई है.

शूटर्स तक पहुंचाए थे हथियार...

पुलिस का आरोप है कि बबीता ने दिल्ली से हथियार मुंबई लाकर शूटर्स तक पहुंचाए थे. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में चार आरोपियों ने हथियारों की सप्लाई की थी. दो आरोपियों ने हथियार कुछ युवकों को सौंपे, जिन्होंने आगे उन्हें मुंबई में शूटर्स तक पहुंचाया.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हथियार सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगाना बाकी है. आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त करने हैं और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों की 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी मांगी.

यह भी पढ़ें: अब कैसी है टाइगर श्रॉफ की हालत? मां आयशा श्रॉफ ने दिया हेल्थ अपडेट

बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया. वकीलों ने सवाल किया कि दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पर कार्रवाई की और गिरफ्तारी के समय पुलिस के पास क्या सबूत थे.

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी मुख्य हमलावर नहीं हैं. वकीलों ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की.

सरकारी वकील ने क्या कहा?

सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और साजिश से जुड़ा मामला है. जांच अभी जारी है और इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता. इसलिए आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में देने की मांग की गई.

अनिल पंडित को फरार आरोपी बताया

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में पुलिस ने रिमांड आवेदन में अनिल पंडित का नाम फरार आरोपी के तौर पर दर्ज किया है. पुलिस का आरोप है कि अनिल पंडित के इशारे पर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की गई थी. आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी दी गई.