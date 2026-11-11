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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला, 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 16 नवंबर तक बढ़ी

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला, 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 16 नवंबर तक बढ़ी

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी को पांच दिन और भी बढ़ा दिया गया है. इस केस में 13 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 11 Nov 2026 03:15 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को फायरिंग की घटना ने इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हर किसी को सदमे में डाल दिया था. इस घटना में एक्टर बाल-बाल बचे. उन पर सामने से फायरिंग की गई. इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 स्पेशल टीमों का गठन किया था, जो इसकी हर एंगल से जांच कर है. ऐसे में पुलिस ने करीब 13 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है. 

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में आगे के जांच के लिए भेज दिया गया था. ऐसे में अब 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी को पांच और दिन बढ़ा दिया गया है, जिसमें आरोपी सुनेहा पंडित समेत अन्य के नाम शामिल हैं. 

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फूल सिंह समेत 5 आरोपियों की कस्टडी बढ़ाई गई

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में फूल सिंह समेत 5 आरोपियों की कस्टडी बढ़ाई गई, आरोपी सुनेहा पंडित की पुलिस कस्टडी भी 16 नवंबर तक बरकरार रहेगी. इस मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 16 नवंबर तक बढ़ा दी है. इनमें फूल सिंह, रेहान, कुणाल, सुमित और अंकित शामिल है.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' ने नॉर्थ अमेरिका में तोड़ा 'दंगल' का रिकॉर्ड, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्म

7 आरोपियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया

इस मामले में कुल 13 आरोपियों में से 7 आरोपियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. वहीं, आरोपी सुनेहा पंडित की पुलिस कस्टडी भी 16 नवंबर तक बरकरार रखी गई है. सरकारी पक्ष की ओर से आरोपियों की सुनेहा पंडित के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने के लिए 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी.

वहीं, आरोपी फूल सिंह ने खुद को नाबालिग होने का दावा किया है. उसके इस दावे की जांच और उम्र की पुष्टि करने के लिए पुलिस की एक टीम हरियाणा रवाना हुई है.

टाइगर श्रॉफ पर की गई थी 7 राउंड फायरिंग

गौरतलब है कि टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को जुहू में फायरिंग की गई थ. उनकी बीएमडब्ल्यू कार पर 7 राउंड फायरिंग की गई थी. हालांकि, इस दौरान वो गोलियों से बच गए थे लेकिन गोलियों के छर्रों के निशान उनके शरीर पर जरूर देखने के लिए मिला था. इस फायरिंग की घटना में उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई थी. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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