Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मकोका के तहत 11 आरोपियों पर केस दर्ज, रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मकोका के तहत 11 आरोपियों पर केस दर्ज, रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 11 आरोपियों की विशेष मकोका अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया है. सभी आरोपी एक टीम की तरह काम कर रहे थे.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 29 Oct 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को फायरिंग हुई, जिसके बाद वो सहम उठे थे. गोलियों के छर्रे से उनके शरीर पर चोट के निशान देखने के लिए मिले. मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 20 स्पेशल टीमों का गठन किया गया, जो इस केस की जांच में जुटी हुई है. ऐसे में अब 11 आरोपियों को विशेष मकोका अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया.  

मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि जांच के दौरान डिजिटल सबूत और आरोपियों के बीच हुई वॉइस चैट बरामद की गई है, सभी आरोपी एक टीम के रूप में काम कर रहे थे. जांच के लिए आरोपियों को एक-दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है.

मकोका के तहत दर्ज हुआ आरोपियों के खिलाफ केस

पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाई गई हैं. मुख्य गैंग लीडर अनिल पंडित है, जो इस मामले में फरार है. पुलिस के मुताबिक, उसी के निर्देश पर वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस ने 10 दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों से हथियारों के स्रोत का पता लगाना है, इनमें से एक हथियार विदेशी बताया जा रहा है, इसके अलावा, यह भी जांच करनी है कि आरोपियों को किसने जमीनी स्तर पर मदद पहुंचाई थी.

यह भी पढ़ें: लॉस एंजेलिस में वर्ल्ड प्रीमियर में 'रामायण' ने गाड़े झंडे, अनुपम खेर बोले- 'जटायु मैं हूं...'

विदेशी ऐप्स का किया इस्तेमाल

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने और बरामद डिजिटल सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ करने की अनुमति भी मांगी. पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए सिग्नल जैसे विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल कर एक-दूसरे से संपर्क करते थे.

वहीं, आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि पुलिस हथियार बरामद कर चुकी है और मामले में बड़ी बरामदगी हो चुकी है. आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी हासिल की जा सकती है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपियों ने पहले ट्रांजिट रिमांड का उल्लंघन किया था और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

आरोपी नंबर 9 समीर की मेडिकल स्थिति का मुद्दा भी अदालत में उठाया गया. बताया गया कि उसकी केवल एक किडनी काम कर रही है और इस संबंध में सभी जरूरी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई हैं.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, कौन है ज्यादा दमदार एक्टर? वरुण धवन ने किया खुलासा
रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, कौन है ज्यादा दमदार एक्टर? वरुण धवन ने किया खुलासा
बॉलीवुड
नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' बयान पर भड़के पुनीत इस्सर, बोले- सरकार पसंद नहीं तो चुनाव लड़ें
नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' बयान पर भड़के पुनीत इस्सर, बोले- सरकार पसंद नहीं तो चुनाव लड़ें
बॉलीवुड
पाकिस्तान पर चढ़ा रणबीर कपूर की 'रामायण' का रंग, कराची के मंदिर में लगाया फिल्म का पोस्टर
पाकिस्तान में 'रामायण' का क्रेज, कराची के मंदिर में लगाया रणबीर-यश की फिल्म का पोस्टर
बॉलीवुड
'जेलर 2' ने नॉर्थ अमरिका में बनाया रिकॉर्ड, 'जेलर' को पछाड़ बनी कॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर
'जेलर 2' ने नॉर्थ अमरिका में बनाया रिकॉर्ड, 'जेलर' को पछाड़ बनी कॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी का जिक्र कर कही बड़ी बात
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी का जिक्र कर कही बड़ी बात
इंडिया
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक सीट जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने समझें
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
विश्व
अल नीनो का भारत पर भयंकर असर, 6 महीने में देश में 55 हजार मौतों की आशंका?
अल नीनो का भारत पर भयंकर असर, 6 महीने में देश में 55 हजार मौतों की आशंका?
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget