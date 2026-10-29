टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मकोका के तहत 11 आरोपियों पर केस दर्ज, रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को फायरिंग हुई, जिसके बाद वो सहम उठे थे. गोलियों के छर्रे से उनके शरीर पर चोट के निशान देखने के लिए मिले. मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 20 स्पेशल टीमों का गठन किया गया, जो इस केस की जांच में जुटी हुई है. ऐसे में अब 11 आरोपियों को विशेष मकोका अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया.

मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि जांच के दौरान डिजिटल सबूत और आरोपियों के बीच हुई वॉइस चैट बरामद की गई है, सभी आरोपी एक टीम के रूप में काम कर रहे थे. जांच के लिए आरोपियों को एक-दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है.

मकोका के तहत दर्ज हुआ आरोपियों के खिलाफ केस

पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाई गई हैं. मुख्य गैंग लीडर अनिल पंडित है, जो इस मामले में फरार है. पुलिस के मुताबिक, उसी के निर्देश पर वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस ने 10 दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों से हथियारों के स्रोत का पता लगाना है, इनमें से एक हथियार विदेशी बताया जा रहा है, इसके अलावा, यह भी जांच करनी है कि आरोपियों को किसने जमीनी स्तर पर मदद पहुंचाई थी.

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विदेशी ऐप्स का किया इस्तेमाल

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने और बरामद डिजिटल सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ करने की अनुमति भी मांगी. पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए सिग्नल जैसे विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल कर एक-दूसरे से संपर्क करते थे.

वहीं, आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि पुलिस हथियार बरामद कर चुकी है और मामले में बड़ी बरामदगी हो चुकी है. आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी हासिल की जा सकती है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपियों ने पहले ट्रांजिट रिमांड का उल्लंघन किया था और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

आरोपी नंबर 9 समीर की मेडिकल स्थिति का मुद्दा भी अदालत में उठाया गया. बताया गया कि उसकी केवल एक किडनी काम कर रही है और इस संबंध में सभी जरूरी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई हैं.