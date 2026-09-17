गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBO Live Updates: 200 करोड़ के पार 'मिर्जापुर', जानें- 'हनुमान अंश'- 'हैवान' का 3 बजे तक का कलेक्शन

BO Live Updates: 200 करोड़ के पार 'मिर्जापुर', जानें- 'हनुमान अंश'- 'हैवान' का 3 बजे तक का कलेक्शन

Thursday Box Office Live Updates 17th September: हैवान से लेकर मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश थर्सडे को फिर कमाई के लिए एक दूसरे से भिड़ती दिख रही हैं. यहां इनके कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों साइकोलॉजिकल थ्रिलर हैवान से लेकर क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर द मूवी और डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश मौजूद हैं. इन फिल्मों में फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश का डंका बज रहा है. बुधवार को भी ये मिर्जापुर द मूवी और हैवान पर भारी पड़ी थी. चलिए यहां जानते हैं ये तीनों फिल्में थर्सडे को यानी 17 सितंबर को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है. 

हैवान का थर्सडे का कलेक्शन (Haiwaan Box Office Collection Day 7 Live Updates)
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी की नई फिल्म हैवान बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. खासतौर पर वीकडेज में तो ये लाखों में ही सिमट गई. गुरुवार को इसे सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन हो गए हैं. इसके कलेक्शनकी बात करें तो 

हैवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 7 0.19 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 8.0%
कुल कलेक्शन  9.49 करोड़  

ये भी पढ़ें:-PM Modi Birthday Live: अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी

मिर्जापुर द मूवी का दूसरे गुरुवार का कलेक्शन (Mirzapur The Movie Collection Day 14 Live Updates) 
क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्म किया है. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में मंदी भी देखी गई फिर भी इसने हर दिन करोड़ों कमाए. फिल्म के 14वें दिन यानी गुरुवार के कलेक्शन की बात करें तो

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 14 0.78 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 13.0%
कुल कलेक्शन  200.23 करोड़

हनुमान अंश के 6ठे गुरुवार का कलेक्शन (Hanuman Ansh Box Office Collection Day 42 Live Updates) 
डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है. ये फिल्म रिलीज के छठे हफ्ते में भी सबसे ज्यादा कमाई कर रही है. यहां तक कि 41वें दिन तो ये वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार भी हो गई. वहीं 42वें दिन भी ये अच्छी कमाई करती दिख रही है. 

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 42 1.17 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 14.0%
कुल कलेक्शन  238.30 करोड़  

नोट: ये सभी आंकड़े सैकनिल्क के लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही सही आंकड़े पता चल पाएंगे. 

ये भी पढ़ें:-‘हनुमान अंश’ ने 41वें दिन रचा इतिहास, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार, अक्षय की फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

और पढ़ें
Published at : 17 Sep 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Box Office Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
बॉलीवुड
70 बीघा पक्के जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, किसानों को 100% फ्री में सौंप दिया खेत
44 एकड़ खेती वाली जमीन की मालकिन हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस
बॉलीवुड
'रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक, सामने आया चौंकाने वाला किस्सा
'रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक
बॉलीवुड
अनिल कपूर को है परिवार को वक्त न दे पाने का मलाल, बोले - 'दो बेटियां डबल बोनस हैं'
अनिल कपूर को है परिवार को वक्त न दे पाने का मलाल, बोले - 'दो बेटियां डबल बोनस हैं'
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
क्रिकेट
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget